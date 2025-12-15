রান্নাঘরে সিলিন্ডারের পাইপ ফেটে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল ফ্রিজ, জখম এক
সিলিন্ডার থেকে লাগা আগুনে আহত এক ব্যক্তি ৷ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির ফ্রিজ-সহ বেশ কিছু আসবাবপত্র ৷
Published : December 15, 2025 at 6:10 PM IST
দুর্গাপুর, 15 ডিসেম্বর: রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের ওয়াশার কেটে বিপত্তি ৷ যার জেরে প্রথমে সিলিন্ডারে ও পরে সেখান থেকে রান্নাঘরে থাকা ফ্রিজে আগুন ধরে যায় ৷ যে ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক ব্যক্তি ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের 16 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ তাঁকে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তবে, তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, এ দিন সকালে ওই বাড়ির এক সদস্য রান্না করছিলেন ৷ তখনই কোনোভাবে সিলিন্ডারের ভিতরে থাকা সেফটি ভালভ কেটে যায় ৷ যার জেরে গ্যাসের পাইপের রেগুলেটর কাজ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ লিক করতে থাকে গ্যাস ৷ আর তার জেরে প্রথমে সিলিন্ডারে এবং তার থেকে রান্নাঘরে থাকা ফ্রিজ ও অন্যান্য সামগ্রিতে আগুন ধরে যায় ৷
স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন ৷ তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের অন্তর্গত দুর্গাপুর থানায় ৷ পুলিশের তরফে খবর যায় দমকলে ৷ 10 মিনিটের মধ্যেই সমস্ত সামগ্রী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ৷ সেফটি কিট পরে দমকল কর্মীরা রান্নাঘরে ঢোকেন ৷ তবে, তার আগে জল দিয়ে সিলিন্ডারের আগুন নেভানো হয় ৷ ফ্রিজে লাগা আগুনও নেভান দমকল কর্মীরা ৷
দমকল আধিকারিক রিপন বড়ুয়া বলেন, "আমরা 10 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম ৷ প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানো হয় ৷ তারপর সেফটি কিট পরে ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে ভিতরে ঢুকি আমরা ৷ তখনও সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের হচ্ছিল ৷ সিলিন্ডারের ভিতরে থাকা সেফটি ভালভ কেটে গিয়েই বিপত্তি ৷ তাই গ্যাস আটকানো যায়নি ৷ তবে, আমরা জল দিয়ে সিলিন্ডারটা ঠান্ডা রাখছিলাম ৷ ওই অবস্থাতেই সেটাকে তুলে বাইরের রাস্তায় নিয়ে আসা হয় ৷ আশেপাশের এলাকা খালি করে দিই আমরা ৷ পরে ভেজা বস্তা দিয়ে সিলিন্ডারের মুখ চেপে দিই ৷"
তবে, ওই বাড়ির এক সদস্যের আহত হওয়ার বিষয়টি প্রথমে পুলিশ ও দমকল জানতে পারেনি ৷ পরে স্থানীয়দের থেকে তাঁরা জানতে পারেন, যে ব্যক্তি রান্না করছিলেন তিনি আগুনে ঝলসে আহত হয়েছেন ৷ তাঁকে আগেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গিয়েছে ৷
ঘটনা সম্পর্কে প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশীল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি গ্যাস সিলিন্ডার জ্বলছে এবং একটি ফ্রিজেও আগুন লেগেছে ৷ তারপরেই দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷" এই নিয়ে এক প্রতিবেশী বলেন, "আমরা পাড়ার মধ্যেই বসেছিলাম ৷ হঠাৎ, জানালা দিয়ে আগুন বেরতে দেখে তড়িঘড়ি আমরা এখানে আসি ৷ এসে দেখি ঘরের ভিতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ ফ্রিজের পিছনেও আগুন লেগে গেছে ৷ গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ ছিল, তাই বাড়িতে ঢোকার সাহস পাইনি ৷ পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ আসে এবং পরে দমকল বাহিনী এসেছে ৷ আমরাও আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা চালিয়েছিলাম ৷"