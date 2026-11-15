সন্দেশখালির খাল থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, শাহজাহান-ঘনিষ্ঠদের যোগসূত্র ?

সন্দেশখালির খাল থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, শাহজাহান-ঘনিষ্ঠদের যোগসূত্র ?
Arms Recovered: সন্দেশখালির শিতলিয়া খালে অত্যাধুনিক বন্দুক উদ্ধার ৷ অতীতে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠদের অস্ত্র ভাণ্ডার উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে যোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : November 15, 2026 at 12:55 PM IST
সন্দেশখালি, 15 নভেম্বর: সন্দেশখালির শিতলিয়া খালে মাছ ধরতে গিয়ে মণি মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির জালে উঠল অত্যাধুনিক বন্দুক ৷
ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজ্য পুলিশের সিআইডি (CID), এসটিএফ (STF) এবং এসওজি (SOG)-এর লাগাতার অভিযান চলে সন্দেশখালি-তে ৷ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক গোপন অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিশ মেলার ঘটনা তদন্তের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। অতীতে শেখ শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ডেরা, পুকুর, জলাশয় ও খাঁড়ি থেকে যেভাবে একের পর এক অত্যাধুনিক বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছিল, শিতলিয়া খালের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সেই পুরনো যোগসূত্রগুলিই এখন জোরালোভাবে খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।
শনিবার রাতের এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মণি জানান, তিনি যখন খালে জাল পাতছিলেন, সেই সময় সুতো বা দড়ি জড়িয়ে যায়। এরপর সেটি তুলে দেখতে পান একটি পিস্তল ।
অন্যদিকে, এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা বিধান মণ্ডলের অভিযোগ, এসব তৃণমূল সরকারের আমলের কালচার। তারা সর্বত্র বোমা ও বন্দুকের রাজত্ব চালাচ্ছিল ৷ শীতুলিয়া হাইস্কুলের পাশের খাল থেকে উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল বঙ্গে যে সন্ত্রাস চালিয়েছে এবং যেভাবে রাজ্যে অরাজকতা তৈরি করেছিল, আজকের এই অস্ত্র উদ্ধার তারই উদাহরণ ৷
পুলিশ এখন নির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতে এগোচ্ছে। অতীতে অপরাধীরা পুলিশের সাঁড়াশি তল্লাশি অভিযান ও আইনি কড়াকড়ি এড়াতে তাদের মজুত করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিভিন্ন জলাশয় বা খাড়ির গভীর তলদেশে লুকিয়ে ফেলেছিল বলে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা যায়। বর্তমানের এই বিক্ষিপ্ত অস্ত্র উদ্ধার সেই পুরনো লুকানো অস্ত্র ভাণ্ডারের কোনও অবশিষ্টাংশ কি না, তা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে।
উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি কােথা থেকে আনা হয়েছে, কে জড়িত, তা জানতে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে সন্দেশখালি থানা ও তদন্তকারী দল।