ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ উদ্ধার, নওশাদকে গ্রেফতারের দাবি শওকতের

ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ উদ্ধার, নওশাদকে গ্রেফতারের দাবি শওকতের
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাবিবুর রহমান মোল্লার উপর নজরদারি চালাচ্ছিল উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ । তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হল অবৈধ অস্ত্র ৷
Published : April 10, 2026 at 12:06 PM IST
ভাঙড়, 10 এপ্রিল: নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ভাঙড়ে ফের চাঞ্চল্য । বৃহস্পতিবার রাতে ভাঙড়-2 নম্বর ব্লকের ভোগালী 1 নম্বর অঞ্চলের রঘুনাথপুর খালপাড় এলাকায় এক আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই হাবিবুর রহমান মোল্লা নামে ওই ব্যক্তির উপর নজরদারি চালাচ্ছিল উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ । খবর ছিল, তার বাড়িতে অবৈধ অস্ত্র মজুত থাকতে পারে ৷ সেগুলি অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনাও ছিল । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হয় । পরে রাতে তিনি বাড়িতে ঢোকার পরই পুলিশ দল দ্রুত অভিযান চালায় ।
হঠাৎ পুলিশের উপস্থিতিতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । এরপর তল্লাশি চালিয়ে হাবিবুরের বাড়ি থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি কী ধরনের এবং সেগুলির কর্মক্ষমতা কতটা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এগুলি অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল ।
ঘটনার পরই হাবিবুর রহমান মোল্লাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ । অনুমান, অভিযুক্ত ব্যক্তি অবৈধ অস্ত্র চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে । তাকে আর্মস ডিলার হিসেবেও সন্দেহ করা হচ্ছে । এই অস্ত্রগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং কোথায় সরবরাহ করা হত—এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে বলে সূত্রের খবর ।
অন্যদিকে, অভিযুক্তের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও কার্তুজ সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই ।পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, হাবিবুর রহমান রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং আইএসএফের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি কোনও বেআইনি কাজে জড়িত নেই ৷ তাকে ফাঁসানো হয়ে থাকতে পারে । তবে পুলিশ এই দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, এতগুলি অস্ত্র একসঙ্গে কারও বাড়িতে পাওয়া যাওয়াটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ৷ এর পিছনে একটি বড় চক্র কাজ করছে বলেই অনুমান । সেই চক্রের খোঁজে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া । বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে । অন্যদিকে, শাসকদলের পক্ষ থেকেও পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে, বিরোধী শক্তিগুলি এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে ।
ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা বলেন, "নওশাদ সিদ্দিকি এখানে বোমা, বন্দুকের শিল্প তৈরি করেছে ৷ এই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে আসছে ? নওশাদ পরিকল্পিতভাবে এই অস্ত্র নিয়ে আসছে ৷ এটা সীমান্তবর্তী এলাকা ৷ সহজেই এই অস্ত্র নিয়ে আসছে যাতে তৃণমূলের কর্মীদের খুন করা যায় ৷ নওশাদকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে না হলে ভাঙড়ে এই হোলি খেলা বন্ধ হবে না ৷"
স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । অনেকেই জানিয়েছেন, তারা আগে কখনও এমন ঘটনা দেখেননি ৷ এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা । যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও পুলিশ জানিয়েছে ।