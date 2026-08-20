পরিত্যক্ত ইসিএল কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার ! ধৃত তৃণমূল নেতাকে জেরায় মেলে তথ্য

পরিত্যক্ত ইসিএল কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার ! ধৃত তৃণমূল নেতাকে জেরায় মেলে তথ্য
এই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি 7 এমএম পিস্তল, একটি দেশি রিভলভার, দুটি দেশি পাইপগান এবং আট রাউন্ড কার্তুজ ।
Published : August 20, 2026 at 7:41 PM IST
আসানসোল, 20 অগস্ট: বেআইনি বালি কারবারের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূল নেতা প্রেমপাল সিংকে । পুলিশি হেফাজতে তাঁকে জেরা করে এবার বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল জামুড়িয়া থানার পুলিশ । পুলিশের দাবি, জামুড়িয়ায় ইসিএলের নর্থ সিয়ারসোল কোলিয়ারির একটি পরিত্যক্ত আবাসন থেকে উদ্ধার হয় চারটি বেআইনি অস্ত্র । নতুন করে প্রেমপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র মামলা দেওয়া হয়েছে এবং পুনরায় তাঁকে আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে ৷
বেআইনি বালি কারবার সংক্রান্ত একটি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের নজরে ছিলেন জামুড়িয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের ছেলে প্রেমপাল সিং ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি । গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে বিমানবন্দর চত্বরে অভিযান চালায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । সেখান থেকেই প্রেমপালকে গ্রেফতার করা হয় । এরপর প্রেমপাল সিংকে নিজেদের হেফাজতে নেয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ । পুলিশি হেফাজতেই প্রেমপালকে জেরা করে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় পুলিশ বলে সূত্রের দাবি ।
পুলিশের আরও দাবি, প্রেমপালের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বুধবার গভীর রাতে, প্রায় দেড়টা নাগাদ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ এবং জামুড়িয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায় । নর্থ সিয়ারসোল কোলিয়ারির একটি পরিত্যক্ত দোতলা ইসিএল আবাসনে তল্লাশি চালিয়ে ওই অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয় । তবে অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি ।
পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি 7 এমএম পিস্তল, একটি দেশি রিভলভার, দুটি দেশি পাইপগান এবং আট রাউন্ড কার্তুজ । ঘটনায় নতুন করে বেআইনি অস্ত্রের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ । অস্ত্রগুলি কোথা থেকে এল, কারা এগুলি মজুত করেছিল এবং এর পিছনে কোনও বড় অপরাধী বা অস্ত্রপাচার চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
প্রসঙ্গত, তৃণমূল আমলেই জামুড়িয়ার প্রাক্তন বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের ছেলে প্রেমপাল সিংকে নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছিল । তৃণমূল আমলে জামুড়িয়াতেই প্রেমপাল ত্রাস সৃষ্টি করেছিল বলে অভিযোগ । নিজে লালবাতি গাড়িতে চড়তেন এবং বিরাট কনভয় নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন জামুড়িয়ায় । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচনি জনসভায় এসে প্রেমপালকে নিয়ে প্রকাশ্যেই সতর্ক করেছিলেন তাঁর বাবা হরেরাম সিংকে । অভিযোগ, তারপরও শুধরাননি প্রেমপাল ।
রাজ্যে পরিবর্তনের পর গা ঢাকা দেন প্রেমপাল সিং । অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার অন্ডাল বিমানবন্দরে বিমান ধরে পালানোর চেষ্টা করছিলেন প্রেমপাল সিং । সেইসময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । আগের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রেমপালের বিরুদ্ধে বেআইনি বালি পাচারের মামলা দেওয়া হয় । গত শুক্রবার তাঁকে আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জামুড়িয়া থানার পুলিশ জেরা শুরু করে । সেই জেরাতেই এবার ইসিএলের পরিত্যক্ত আবাসনে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল ।