জয়নগরে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ-বারুদ, গ্রেফতার 1

জয়নগরে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ-বারুদ, গ্রেফতার 1
গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান বকুলতলা থানার পুলিশের ৷ এলাকায় বেড়েছিল বহিরাগতদের আনাগোনা, অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
Published : May 13, 2026 at 6:11 PM IST
জয়নগর, 13 মে: নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি হতেই তৎপর রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের হানার বাটি এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও প্রায় দু’কেজি বারুদ উদ্ধার করল বকুলতলা থানার পুলিশ ৷ অভিযানে খইরুল গাজি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতের বাড়ি থেকেই মিলেছে এই বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের হানার বাটির ওই বাড়ির আশেপাশে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাচ্ছিল পুলিশ ৷ এরই মধ্যে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, হানার বাটি এলাকায় বড়সড় কোনও অপরাধের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ খবর পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে বকুলতলা থানার পুলিশ ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয় ৷
পুলিশের একটি বিশেষ দল খইরুল গাজির বাড়িতে হানা দেয় ৷ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, 10 রাউন্ড কার্তুজ ও প্রায় দুই কেজি বারুদ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রী দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, কোনও বড়সড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি চলছিল ৷ কী উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র ও বারুদ মজুত করা হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
অন্যদিকে, পুলিশি অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ গভীর রাতে পুলিশের গাড়ি ও বাহিনী দেখে বহু মানুষ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় সম্প্রতি কিছু অচেনা লোকজনের আনাগোনা বেড়েছিল ৷ তবে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এর সঙ্গে কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে কি না ৷ বারুদের উৎস জানতেও তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ পাশাপাশি ধৃতের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর ৷
প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পুলিশের নজর এড়িয়ে এই বিপুল পরিমাণ বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হল ৷ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে এখনই সব তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয় ৷ তবে, খুব শীঘ্রই গোটা ঘটনার পিছনের আসল চিত্র সামনে আসবে ৷"
উল্লেখ্য, নবান্নে প্রথমদিনেই রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই বৈঠকের পরেই সরকারের তরফে নির্দেশিকা পাঠানো হয়, রাজ্য জুড়ে পুলিশি অভিযানে সমস্ত বেআইনি অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে ৷ সেই সঙ্গে থানার মালখানায় মজুত অস্ত্র ও গোলাবারুদের সঙ্গে রেজিস্টারের মিল রয়েছে কি না,সেই সব তথ্য 15 মে-র মধ্যে সরকারকে জানাতে হবে ৷