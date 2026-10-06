সুকনায় আগ্নেয়াস্ত্র ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ-সহ গ্রেফতার 1, চিকেনস নেকে বাড়ছে নজরদারি
Chickens Neck: ধৃতকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ৷ তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বন বিভাগ ।
Published : October 6, 2026 at 6:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ভূ-রাজনৈতিক এলাকা 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোর ৷ তাকে ব্যবহার করেই বেআইনি অস্ত্র ও বন্যপ্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাচারের ছক ৷ সেই ছক ভেস্তে দিল বন বিভাগ । গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সুকনা রেঞ্জের স্পেশাল ইউনিট ।
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মাঝরাতে খাপরাইল এলাকায় এই অভিযান চালানো হয় । সুকনা রেঞ্জের বিশেষ টিমের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একটি একনলা বন্দুক (SBBL gun), তিন রাউন্ড কার্তুজ এবং প্রায় 2.5 কেজি বিলুপ্তপ্রায় প্যাঙ্গোলিনের আঁশ । ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মাটিগাড়ার ফুলবাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা 55 বছর বয়সী দিলীপ দর্জিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের বিরুদ্ধে 1959 সালের অস্ত্র আইন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ।
ভূ-কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেনস নেক অঞ্চলটি নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় এটি আন্তর্জাতিক পাচারকারীদের পছন্দের রুট হয়ে উঠছে কি না, সে বিষয়ে কড়া নজর রাখছেন গোয়েন্দারা । উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও প্যাঙ্গোলিনের আঁশ প্রতিবেশী কোনও দেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ধৃত অভিযুক্তকে মঙ্গলবার কার্শিয়াং আদালতে তোলা হয় ৷ আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং তাঁকে তিনদিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় । এই চক্রের পিছনে আন্তর্জাতিক বা আন্তঃরাজ্য পাচারকারী দলের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পরবর্তীতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বন বিভাগ ।
সুকনার রেঞ্জার দীপক রসেইলি বলেন, "চিকেনস নেক সংলগ্ন এই এলাকা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল । আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই যে খাপরাইল এলাকায় বেআইনি অস্ত্র-সহ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করা হয়েছে । খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের একটি টিম দ্রুত সেখানে হানা দিয়ে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে । প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান, এই গ্যাংয়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত রয়েছে । আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করার কোনও ছক ছিল কি না, আমরা পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখছি । খুব শীঘ্রই এই চক্রের বাকি সদস্যদেরও জালে তোলা সম্ভব হবে ।"
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার বিশদ তদন্ত শুরু করেছে বন বিভাগ । শিলিগুড়ি করিডোর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ বনভূমি ও সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলোতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে ।