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ঘুটিয়ারি শরিফে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ, পুলিশের জালে দুই দুষ্কৃতী

ক্যানিং মহকুমায় বেআইনি অস্ত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জোরদার করা হয়েছে ৷ তার ফলস্বরূপ ঘুটিয়ারি শরিফে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

Firearms recovery
ঘুটিয়ারি শরিফে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 11:02 AM IST

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ক্যানিং, 17 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমাজুড়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের লাগাতার অভিযানে ফের মিলল বড় সাফল্য । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ, তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুটি মোটরবাইক ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ সাদ্দাম হোসেন সরদার এবং সামিনুর লস্কর । তাঁদের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর ও বাঁশড়া পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে । ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । প্রাথমিকভাবে অনুমান, অসৎ উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা । তবে এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

জানা গিয়েছে, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন । দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন এলাকায় গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত এবং দুষ্কৃতীদের আনাগোনার অভিযোগ উঠে আসছিল । তারই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন থানার পাশাপাশি ফাঁড়ি স্তরেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । নিয়মিত অভিযান চালিয়ে পুলিশ একের পর এক বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করছে ।

পুলিশের দাবি, অভিযানের চাপে পড়ে দুষ্কৃতীরা এখন আর প্রকাশ্যে অস্ত্র রাখছে না । কখনও পুকুরের জলে, কখনও খাল-বিলে, আবার কখনও খড়ের গাদা বা নির্জন স্থানে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হচ্ছে । এমনকি ফাঁকা জমি কিংবা পরিত্যক্ত ঘরেও অস্ত্র মজুতের তথ্য সামনে এসেছে । গোপন সূত্র এবং প্রযুক্তিগত নজরদারির সাহায্যে সেইসব জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে ।

ক্যানিংয়ের এসডিপিও মোত্তাকিনুর রহমান বলেন, "মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ জানতে পারে, শ্রীনগর সংলগ্ন চামড়াপট্টি এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী অসৎ উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে । খবর পেয়েই ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির ওসি তুহিন মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে যায় । রাতের অন্ধকারে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় । পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত দুই দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করা হয় । তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চার রাউন্ড কার্তুজ । পাশাপাশি, বাজেয়াপ্ত করা হয় তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইক ।"

ধৃতদের বুধবার আদালতে তোলা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানা চেষ্টা চলছে, তাঁরা কী উদ্দেশ্যে সেখানে জড়ো হয়েছিল, কার কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

এদিকে এলাকায় বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের এই সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁদের মতে, নিয়মিত অভিযান চললে এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে ।

TAGGED:

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CANNING FIREARMS RECOVERY
ঘুটিয়ারি শরিফ
আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার
FIREARMS RECOVERY

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