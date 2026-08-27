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শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে উদ্ধার 3টি আগ্নেয়াস্ত্র, মিলল 32 রাউন্ড কার্তুজও

কোড়াকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সমীর সর্দারের বাড়িতে অস্ত্র মজুত রাখার খবর পেয়েই তল্লাশি চালানো হয়। বাড়ির পাশের পুকুরেও তল্লাশি করা হয়।

TMC leader Sandeshkhali
তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে উদ্ধার 3 আগ্নেয়াস্ত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2026 at 12:40 AM IST

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সন্দেশখালি, 26 অগস্ট: সন্দেশখালিতে ফের বিপুল বেআইনি অস্ত্রের খোঁজ মিলল। বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ তথা এলাকার ‘বাহুবলী’ হিসেবে পরিচিত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সমীর সর্দারের বাড়ির পুকুর থেকে উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ। এই ঘটনায় সমীর সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে বসিরহাট জেলা পুলিশের এসওজি (SOG) এবং সন্দেশখালি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্র উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোড়াকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সমীর সর্দারের বাড়িতে অস্ত্র মজুত রাখার খবর পেয়েই তল্লাশি চালানো হয়। পরে বাড়ির পাশের পুকুরে অস্ত্র লুকানো রয়েছে জানতে পেরে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের নামানো হয়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে জল থেকে উদ্ধার হয় তিনটি বন্দুক এবং 32 রাউন্ড তাজা কার্তুজ।

TMC leader Sandeshkhali
তৃণমূল নেতার পুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র (ইটিভি ভারত)

এরপরই সমীরকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও সন্দেশখালির একাধিক জায়গায় সিবিআই ও পুলিশের তল্লাশিতে মাটির নীচ থেকে বিদেশি পিস্তল, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও বিপুল পরিমাণ তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল।

শাহজাহানের শাগরেদদের গোপন ডেরা থেকে মেলা সেই অস্ত্রভাণ্ডার রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খোদ পঞ্চায়েত সদস্যের পুকুর থেকে অস্ত্র মেলায় নতুন করে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি নেতা কাশেম আলী বলেন, "আগে জানতাম তৃণমূল কংগ্রেস ছিঁচকে চোর, আনাচে-কানাচে চুরি করত। এখন দেখছি শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও কার্তুজ উদ্ধার হচ্ছে। শাহজাহান শেখের নেতৃত্বে জেল থেকেই সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে । শান্ত পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। এই অস্ত্র উদ্ধারের যোগসূত্র অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই পুলিশ দ্রুত উপযুক্ত তদন্ত করুক । প্রয়োজনে এনআইএ (NIA) তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।"

কী উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রগুলি লুকানো হয়েছিল এবং এর নেপথ্যে আরও বড় কোনও নাশকতা বা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে বসিরহাট জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি ও টহলদারি চালানো হচ্ছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷

TAGGED:

FIREARMS RECOVER
TMC LEADER
তৃণমূল নেতার পুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র
SANDESHKHALI INCIDENT
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