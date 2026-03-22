প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-তাজা কার্তুজ, গ্রেফতার 6

প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-তাজা কার্তুজ, গ্রেফতার 6
ধৃতদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশে ৷ রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় তাঁদের ।
Published : March 22, 2026 at 6:34 PM IST
মালদা, 22 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে প্রাক্তন বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্সের আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ । এই ঘটনায় ছ'জনকে গ্রেফতার করে মালদা থানার পুলিশ । ধৃতদের রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।
বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে । লাগু হয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি । এই পরিস্থিতিতে জেলা জুড়ে সার্ভেলিয়েন্স টিম-সহ নাকা চেকিং চলছে । অন্যান্য দিনের মতো শনিবার ঈদের সকালেও পুরাতন মালদার চেঁচুমোড়ে পুলিশের নাকা চেকিং চলছিল । সকাল 11টা নাগাদ ওই নাকা চেকিংয়ে কংগ্রেসের পতাকা লাগানো একটি চারচাকার গাড়ি আটকে তল্লাশি চালানো হয় । ড্যাশবোর্ডের ড্রয়ার থেকে উদ্ধার হয় একটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড তাজা কার্তুজ ।
প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পারে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মোত্তাকিন আলমের লাইসেন্সড পিস্তল । ওই লাইসেন্সের একটি ফটোকপিও পুলিশকে দেখানো হয় । পুলিশ জানতে পারে, 2022 সালের 20 সেপ্টেম্বর সেই লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে । উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র গাড়িতে থাকা কোনও ব্যক্তির নামে না থাকায় গ্রেফতার করা হয় ছ'জনকে ।
ধৃতদের নাম হানজালা শেখ, মহম্মদ আসিফ ইকবাল, মহম্মদ নুরুল, মহম্মদ তাসেম আলি, ওয়াসিম আক্তার এবং রবিউল ইসলাম । ধৃতরা সকলেই ইংরেজবাজারের কমলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা । ধৃতদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ধারায় মামলা রুজু করে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
কংগ্রেস নেতা মান্তু ঘোষ বলেন, "শনিবার এই ঘটনার খবর পেয়েছি । মালদা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা মানিকচক কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলমের গাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র মোত্তাকিন আলমের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র । শুক্রবার ইফতার সেরে বাড়ি ফেরার পথে সেই আগ্নেয়াস্ত্র গাড়িতে থেকে গিয়েছিল । ঈদের দিন মোত্তাকিন আলমের গাড়ি নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন ঘুরতে গিয়েছিলেন । নাকা চেকিংয়ে মালদা থানার পুলিশ সেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে । বিরোধীরা অনেক কিছুই বলছে । আইন আইনের পথে চলুক । সমস্ত ঘটনা সামনে আসবে ।"
মোত্তাকিন আলম ফোনে বলেন, "ওটা আমার লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র । প্রতিদিনই আমার সঙ্গে ওই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে । গত পরশু বাড়ি ফেরার পর গাড়ি থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে ভুলে গিয়েছিলাম । পরদিন ঈদ উপলক্ষে আমার পরিবারের লোকজন আমার গাড়ি নিয়ে ঘুরতে যায় । সেই সময় পুলিশ নাকা চেকিংয়ে ওই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে ।"
মালদা থানার এক আধিকারিক বলেন, "শনিবার নাকা চেকিংয়ে একটি গাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় । সেই ঘটনায় ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ।"