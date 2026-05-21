এলাকায় 'ভালো ছেলে' বলে পরিচিত! তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ

এলাকায় 'ভালো ছেলে' বলে পরিচিত! তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ
ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে । সাতদিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷
Published : May 21, 2026 at 4:30 PM IST
গঙ্গারামপুর, 21 মে: তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও 6 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর এলাকায় ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ । বৃহস্পতিবার ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে । সাতদিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সুমন সাহা ৷ বয়স 34 বছর । তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার 10 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য সাহাপাড়া এলাকায় । তিনি গঙ্গারামপুর কলেজ-এর অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করতেন । তাঁর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ৷ এরপর বুধবার প্রথমে গঙ্গারামপুর কলেজ থেকে সুমন সাহাকে আটক করে পুলিশ । পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় । তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও 6 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
এলাকাবাসী নির্মলেন্দু হাতি বলেন, "আমরা দেখলাম সুমন সাহার বাড়িতে গঙ্গারামপুর থানা থেকে পুলিশ এসেছে । কিন্তু কী জন্য এসেছে জানি না । পরে শুনলাম তার বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ছয় রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । যার কাছে পাওয়া গিয়েছে সে একটি দলের সঙ্গে যুক্ত । ছেলেটি তো ভালো বলেই জানি ৷"
ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে । কোথা থেকে সুমন সাহার কাছে ওই আগ্নেয়াস্ত্র এল এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, "গঙ্গারামপুর থানার 10 নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়ার 1-এর তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ 6 রাউন্ড কার্তুজ । ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে কীভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে পাঠানো হয়েছে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কে কে যুক্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই পূর্ববর্তী শাসকদল তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার হতে দেখা যাচ্ছে ৷ এর আগে সোমবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মফিজউদ্দিন মিয়াঁ ও তাঁর সহযোগী পমীরুদ্দিন মিয়াঁকে গ্রেফতার করেছিল ৷ এবার তৃণমূল কর্মী সুমন সাহা পুলিশের জালে ৷