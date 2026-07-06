ফের সন্দেশখালি ! বাড়ির থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ, গ্রেফতার 1

ফের সন্দেশখালি ! বাড়ির থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ, গ্রেফতার 1
ধৃতের বাড়ির একটি গোপন স্থান থেকে দেশি পাইপগান এবং সাত রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ ৷
Published : July 6, 2026 at 1:38 PM IST
সন্দেশখালি, 6 জুলাই: ফের বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল সন্দেশখালি থেকে । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার ন্যাজাট থানার পুলিশ অস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতের নাম সালাউদ্দিন মোল্লা ৷ ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শটার পাইপগান এবং সাত রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ওই এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ি আউট পোস্টের (ওপি) পুলিশ আধিকারিকদের কাছে গোপন সূত্রে একটি খবর আসে । জানা যায়, ন্যাজাট থানার শঙ্করদহ গ্রামের বাসিন্দা সালাউদ্দিন নিজের বাড়িতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ লুকিয়ে রেখেছে । কোনও বড়সড় অপরাধমূলক কাজ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই এই অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের ।
খবর পাওয়া মাত্রই রাজবাড়ি আউট পোস্টের একটি বিশেষ পুলিশ দল আচমকা তল্লাশি অভিযান চালায় । শঙ্করদহ গ্রামের বাসিন্দা সালাউদ্দিনের বাড়িতে তল্লাশি চালাতেই মেলে সাফল্য । বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পাইপগান এবং সাত রাউন্ড তাজা কার্তুজ । বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "পুলিশ ধৃতকে গ্রেফতার করেছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । এর সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হবে । পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে ।"
এই অস্ত্র ঠিক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদমে তদন্ত শুরু হয়েছে । সোমবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে । পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও জেরা করার আবেদন জানাবে বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ার পরও সন্দেশখালি থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল ৷ গত জুন মাসের শুরুতে সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লকের মণিপুর এলাকায় রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তল্লাশি অভিযান চালায় । তখনই তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার হয় ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের সন্দেশখালিতে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ৷