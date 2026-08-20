হোটেলের ভিতরেই 'গুপ্ত হোটেল' ! অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার হাল দেখে চোখ কপালে আধিকারিকদের

হোটেলের ভিতরেই 'গুপ্ত হোটেল' ! অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার হাল দেখে চোখ কপালে আধিকারিকদের
বেনাচিতিতে হোটেলে তল্লাশিতে গিয়ে কার্যত চোখ কপালে ওঠার জোগাড় পুলিশ-দমকলের আধিকারিকদের ৷
Published : August 20, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 1:10 PM IST
দুর্গাপুর, 20 অগস্ট : হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন পুলিশ ও দমকল আধিকারিকেরা । কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখা গেল, চোখ কপালে ওঠার জোগাড় । কোথাও মেয়াদ-উত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, কোথাও অকেজো ফায়ার সিস্টেম ! পাম্প হাউস ঢেকে আগাছা । জল সরবরাহের পাইপলাইনও কার্যত অচল । বিস্ময়ের এখানেই শেষ নেই, হোটেলের ভিতরে আরও একটি 'গুপ্ত হোটেল' ! প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ, এমনই অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের একাধিক হোটেলের বিরুদ্ধে ।
তারাপীঠে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল । সেই অভিযানের অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে তল্লাশি চালান দমকল ও পুলিশের আধিকারিকেরা । পুরনো, ঘিঞ্জি এই বাজারে একাধিক হোটেল রয়েছে । এক সময়ের অনুরাধা সিনেমা হলের পাশের সরু গলিতে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হোটেল । সেই হোটেলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে গিয়েই একের পর এক গাফিলতির ছবি সামনে আসে ।
অভিযোগ, কয়েকটি হোটেলে রাখা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে । কোথাও আবার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও তা অকেজো । আগুন লাগলে দ্রুত জল সরবরাহের জন্য যে পাম্প হাউস থাকার কথা, তার একাংশ আগাছায় ঢেকে রয়েছে । জল পৌঁছনোর পাইপলাইনগুলির অবস্থাও বেহাল বলে দাবি দমকলের । অর্থাৎ, বিপদের সময়ে যে ব্যবস্থা কাজে লাগার কথা, তা আদৌ কাজ করবে কি না, তা নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন ।
তবে, দমকলের নজরে আসা সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় অন্যত্র । একটি হোটেলের পিছনের অংশে এমন একটি পরিকাঠামোর হদিশ মিলেছে, যাকে আধিকারিকেরা কার্যত 'গুপ্ত হোটেল' বলেই চিহ্নিত করেছেন । অভিযোগ, হোটেলের মূল অংশের আড়ালে থাকা ওই জায়গা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ । ফলে সেখানে কী ভাবে অতিথিদের রাখা হত, সেই ব্যবস্থার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।
দুর্গাপুর দমকল বিভাগের স্টেশন অফিসার মনোজ কুমার দাস বলেন, "বেনাচিতি বাজারে যে কয়েকটি হোটেলে অভিযান চালিয়েছি, একটিরও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক নেই । একটি হোটেলের ভিতরে যে অংশের সন্ধান পেয়েছি, তার কোনও কাগজপত্রও দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ । নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
অভিযানের সময় হোটেলের কর্মীদের একাংশও কার্যত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন । একটি বেসরকারি হোটেলের ম্যানেজার বলেন, "আট মাস ধরে এখানে কাজ করছি । এ বিষয়ে কিছু জানি না । হাউসকিপিং এবং ম্যানেজারের কাজ করতে হয় ।"
অন্যদিকে, লিজে নেওয়া ওই হোটেলের দায়িত্বে থাকা দেবজ্যোতি দেব অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁদের হোটেলের সমস্ত কাগজপত্র বৈধ । তাঁর বক্তব্য, হোটেল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনেই প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে । পুলিশের বক্তব্য, শুধু দাবি করলেই হবে না । হোটেলের বৈধতা, অগ্নিনিরাপত্তা এবং অতিথিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হবে । যে হোটেল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারবে না বা নিরাপত্তা বিধি মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্গাপুরের এসিপি সুবীর রায় ।
তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাজা । সেই ঘটনার পরেই রাজ্য জুড়ে হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । দুর্গাপুরের বেনাচিতির অভিযানে যে ছবি সামনে এল, তাতে আরও এক বার স্পষ্ট- শুধু হোটেলের ঘর, বিছানা বা অতিথি পরিষেবা নয়, আগুন লাগলে মানুষকে নিরাপদে বার করে আনার ব্যবস্থা আদৌ রয়েছে কি না, সেটিই এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বিষয় !