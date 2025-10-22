ETV Bharat / state

ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় আগুন আতঙ্ক !

পিয়ালী স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হল ৷ তড়িঘড়ি আতঙ্কে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন যাত্রীরা ৷

Canning Local
ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় আগুন আতঙ্ক (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
ক্যানিং, 22 অক্টোবর: শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় আগুন আতঙ্ক ৷ মুহূর্তের মধ্যে সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাকি কামরায় থাকা যাত্রীদের মধ্যেও ৷ তড়িঘড়ি ট্রেন থামিয়ে তা থেকে নেমে পড়েন যাত্রীরা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে শিয়ালদা থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল লোকাল ট্রেনটি । সেই সময় বিদ্যাধরপুর স্টেশন পার হতেই একটি মহিলা কামরা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায় । আতঙ্কে যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে চালক ও গার্ডকে বিষয়টি জানান । ট্রেনটিকে পিয়ালী স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয় ।

পিয়ালী স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি (ইটিভি ভারত)

তবে ধোঁয়ার উৎস কী, তা এখনও স্পষ্ট নয় । রেলের প্রাথমিক অনুমান, ব্রেকব্লকে ঘর্ষণের ফলে বা বৈদ্যুতিক সংযোগে ত্রুটির কারণে ধোঁয়া উঠতে পারে । ঘটনার খবর পেয়ে রেলকর্মীরা ও আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছন । যাত্রীদের নামিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখা হয় । এরপর আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন চলাচল ফের স্বাভাবিক হয় ।

আগুন আতঙ্কের জেরে ওই লোকাল ট্রেন পরিষেবা কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় ৷ অফিস টাইমে সাময়িকভাবে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের ৷ ক্যানিং লোকালের নিত্যযাত্রীরা বলেন, "ক্যানিং লোকালটি যখন বিদ্যাধরপুর স্টেশন অতিক্রম করেছে তখনই ট্রেনের মহিলা কম্পার্টমেন্ট থেকে কালো ধোঁয়া বেরতে দেখতে পাওয়া যায় । ট্রেনের মধ্যে কালো ধোঁয়া দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি । এরপর পিয়ালী স্টেশনের কাছে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয় ৷ রেল কর্মীদেরকে বিষয়টি জানাই । রেল কর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কালো ধোঁয়ার কী কারণে বের হচ্ছিল সেটি জানার চেষ্টা চালান ।"

রেলের এক আধিকারিক বলেন, "বুধবার সকাল নটা 10 মিনিট নাগাদ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে একটি আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয় । মহিলা কামরা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে ৷ এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যাত্রীরা । যাত্রীরা তড়িঘড়ি পিয়ালী স্টেশনে এসে রেলকর্মীদের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানান ৷ এরপর রেলকর্মীরা তড়িঘড়ি ওই ট্রেনের মহিলা বগিতে পৌঁছয় এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে । ব্রেকব্লকে ঘর্ষণের কারণে ধোঁয়া বের হয় । সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে । এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও ভয়ের কোনও কারণ নেই ।"

