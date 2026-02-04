টয়ট্রেনের শৌচালয়ে লুকিয়ে ধূমপান ! আগুন আতঙ্কে থেমে গেল টয়ট্রেন

টয়ট্রেনের শৌচালয়ে লুকিয়ে ধূমপান ! আগুন আতঙ্কে থেমে গেল টয়ট্রেন
টয়ট্রেনের শৌচালয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করতে গিয়ে বিপত্তি ৷ ধোঁয়ায় ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠতেই হুলস্থুল কাণ্ড ৷
Published : February 4, 2026 at 5:38 PM IST
দার্জিলিং, 4 ফেব্রুয়ারি: যাত্রীবাহী টয়ট্রেনের শৌচালয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান ৷ ফায়ার অ্যালার্ম বেঝে উঠতেই যাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আগুন আতঙ্ক ৷ থামিয়ে দেওয়া হল ট্রেন ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল পর্যটকদের মধ্যে ৷
দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে শিলিগুড়ির এনজেপি রেল স্টেশন থেকে প্রতিদিনের মত দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এসি টয়ট্রেনটি ৷ শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনে পৌঁছনো মাত্রই ট্রেনের একটি কামরা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । বেজে ওঠে ফায়ার অ্যালার্ম । অ্যালার্ম বাজতেই মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ।
টাউন স্টেশনে ঢোকার মুখেই থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটিকে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল কর্মীরা । তৎক্ষনাৎ ইঞ্জিন থেকে কামরা আলাদা করে দেওয়া হয় । ইঞ্জিন কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সুরক্ষিত করা হয় । সেই সঙ্গে, টয়ট্রেনের কামরা থেকে পর্যটকদের তড়িঘড়ি নামিয়ে দেওয়া হয় ৷ এদিকে, ধোঁয়ার দেখা মিললেও ধোঁয়ার উৎস সন্ধানে হিমশিম খেয়ে যান রেলের কর্মীরা ৷ বাড়তি সুরক্ষা অবলম্বনে ব্যবহার করা হয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ।
বহু খোঁজ কবর করার পর অবশেষে ধোঁয়ার উৎসের সন্ধান পান রেলের কর্মীরা ৷ রেল সুত্রে খবর, কামরা থেকে ধোঁয়ার বের হতে দেখা যায়, সেই কামরায় চারজন পর্যটক ছিলেন ৷ তাঁরা এনজেপি স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন ৷ ট্রেনের শৌচালয়ে লুকিয়ে ধূমপান করছিলেন তাঁরা । আর তা থেকেই ওই ধোঁয়ার উৎপত্তি ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যের আসার পর তাঁদের জরিমানাও করা হয় ৷ মিনিট দশেক পরে টয়ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "একটি কামরা থেকে ধোঁয়া দেখা যায় ৷ ধোঁয়া দেখে এসি কামরার যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ যদিও, অগ্নিকাণ্ডের কোনও ঘটনা ঘটেনি । তবে, কামরাটিকে ইঞ্জিনের থেকে আলাদা করে তদন্ত শুরু করা হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ম্যান মেড ধোঁয়া ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটিকে ফের দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করানো হয় । অভিযুক্ত যাত্রীদের জরিমানা করা হবে । ট্রেনে ধূমপাম নিষিদ্ধের নোটিশ লাগানো রয়েছে । সেটিকে আরও বড় করে লাগানো হবে । যাত্রীদের কাউন্সিলিং করা হয়েছে । আতঙ্কের কোনও কারণ নেই ।"
উল্লেখ্য, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পুনরায় পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে চালু করা হয়েছে টয়ট্রেন হেরিটেজ জঙ্গল সাফারি । দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফের এই বিশেষ পরিষেবা শুরু হওয়ায় খুশি পর্যটকরা । কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত সপ্তাহের শনি, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন এই জঙ্গল সাফারি চালু থাকবে । শিলিগুড়ি জংশন থেকে গয়াবাড়ি পর্যন্ত চলবে এই সাফারি ।