রেললাইনের গা ঘেঁষে অগ্নিকাণ্ড, বালি হল্টে রক্ষা পেল মালগাড়ি

রেললাইনের গা ঘেঁষে অগ্নিকাণ্ড, বালি হল্টে রক্ষা পেল মালগাড়ি
Bally Halt Fire: বিদ্যুৎ বিভ্রাট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন লেগেছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল ।
Published : November 13, 2026 at 11:35 AM IST
বালি, 13 নভেম্বর: অল্পের জন্য বড়সড় রেল দুর্ঘটনা এড়াল হাওড়ার বালি হল্ট এলাকা । শুক্রবার ভোরে উড়ালপুলের নীচে সারিবদ্ধ বিপণিগুলিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় । ঘটনাস্থলের ঢিলছোড়া দূরত্বেই রেলপথ ৷ সেখানে সেই সময় একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল । দমকলকর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপে সেই ট্রেনটি যেমন রক্ষা পেয়েছে, তেমনই ভস্মীভূত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে সংলগ্ন আরও দশটি বাণিজ্যিক স্টল ।
প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সূর্য ওঠার ঠিক পরেই উড়ালপুলের তলায় ঝাঁপ বন্ধ থাকা বিপণিগুলি থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোতে দেখেন কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীরা । সঙ্গে সঙ্গেই জরুরি ভিত্তিতে খবর পাঠানো হয় স্থানীয় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে । মিনিট কয়েকের মধ্যেই দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় । কয়েক ঘণ্টার টানা চেষ্টায় পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
রেল ও সেতুর মতো অতি স্পর্শকাতর পরিকাঠামোর নীচে কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে এমন দাহ্য সামগ্রী ঠাসা স্টল গজিয়ে উঠল, এদিনের ঘটনা ফের সেই পুরনো নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নটিকেই সামনে এনে দিয়েছে । ওই চত্বরে সব মিলিয়ে প্রায় 15টি ছোট-বড় দোকান রয়েছে । অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতায় তার মধ্যে চার-পাঁচটি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । তবে, এদিন ঘটনাটি ভোরে হওয়ায় কেউ ছিলেন না সেখানে ৷ তাই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক ট্রাফিক কর্মী বলেন, "ভোরে ডিউটির সময় হঠাৎই সেতুর তলা থেকে আগুনের শিখা নজরে আসে । পাশেই রেললাইনে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় বিপদ বাড়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে দমকলে খবর দিই ।"
অগ্নিনির্বাপণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সময়মতো পৌঁছতে পারায় বাকি দশটি বিপণি এবং পাশের ট্রেনটিকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছে । তবে ঠিক কী কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
বিদ্যুৎ বিভ্রাট নাকি অন্য কোনও রহস্য, তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল । পাশাপাশি, ব্যস্ত স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অগ্নি-সুরক্ষা বিধি নিয়ে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।