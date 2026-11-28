দাউদাউ করে জ্বলছে গাছ ! পুড়ে ছাই বন দফতরের 10 হেক্টর জমির গাছ
Fire in Forest land: ছোট আকারে আগুন লাগলেও পরে শীতের শুকনো বিকেলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা এলাকায় । ঘটনাস্থলে আসে বন দফতর ৷
Published : November 28, 2026 at 6:23 PM IST
চালসা (জলপাইগুড়ি), 28 নভেম্বর: ভয়াবহ আগুন ৷ জ্বলে পুড়ে শেষ প্রায় 10 হেক্টর জমির গাছ । স্থানীয়রা ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাছ বাঁচাতে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুর নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলার চালসার মহাবাড়ি এলাকার চালসা রেঞ্জের পানঝোড়া বিটে ।
মহাবাড়ি সংলগ্ন চালসা রেঞ্জের বন দফতরের 10 হেক্টর জমিতে চলছিল সামাজিক বনসৃজন । শিশু, শিমুল, শিরিশ, ওদাল-সহ 15 রকমের নতুন গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল এই এলাকায় । কিন্তু ভয়াবহ আগুনে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত গাছগুলি । কীভাবে আগুন লাগল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও অসাবধানতাবশত অগ্নি সংযোগ হয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা ।
দুপুর নাগাদ গরু চরাতে ওই এলাকায় যান প্রতিমা টিগ্গা । ছোট আকারে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের খবর দেন তিনি । কিন্তু শীতের শুকনো বিকেলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । পরবর্তীতে সেখানে আসে বন দফতরের দল । কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে অনেক বড় আকারে । আগুনের তাপে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন সৃজনের গাছ ।
প্রতিমা টিগ্গা বলেন, "প্রথমে রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগুন দেখা যায় । পরবর্তীতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে । কেউ বা কারা বিড়ি, সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ ছুড়ে ফেলাতেই এই আগুন লেগেছে বলে মনে হয় ।"
আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা । তাঁরাই প্রথম আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান । পরবর্তীতে বন দফতরের কর্মীরা এসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেন । কিন্তু আগুন আয়ত্তে আনার আগে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকার সামাজিক বনসৃজনের অধীনে থাকা চারা গাছগুলি ।
বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "আগুন লাগার সঠিক কারণ তদন্তের পরই বলা সম্ভব ।" তবে, আগুনের ফলে ওই এলাকার গাছপালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অন্যদিকে, জাতীয় সড়কের পাশে আগুন দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন স্থানীয় পথচারী তথা পর্যটকরাও । ভিড় জমে যায় এলাকায় । পরবর্তীতে মেটেলি পুলিশের একটি দলও এলাকায় যায় ।
স্থানীয় নিউ খুনিয়া বস্তি এলাকার বাসিন্দা দুর্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, "এই ধরনের আগুন এই এলাকায় প্রথমবার । যদিও এলাকার কাছে বাড়িঘর না থাকায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি । তবে, স্থানীয় স্তরে শীতের এই মরশুমে সকলকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছে বন দফতর ।"