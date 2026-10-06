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নজরে ক্রেতাদের নিরাপত্তা, রেস্তোরাঁ মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে দমকল

Fire Department Meeting with Restaurant Owners: এই বৈঠকে অগ্নি নিরাপত্তা, NOC সংক্রান্ত বিষয়, ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, নথিপত্র এবং অন্যান্য নিয়মকানুনের উপর আলোচনা হয় ৷

Fire Department Meeting with Restaurant Owners
রেস্তোরাঁ মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে দমকল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2026 at 12:01 PM IST

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কলকাতা, 6 অক্টোবর: পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন শপিংমল, হাসপাতালে অভিযানের পর রেস্তোরাঁগুলোতে ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় দমকলকর্তারা । রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে এই আলোচনায় রেস্তোরাঁর অগ্নি নিরাপত্তা থেকে দমকলের এনওসি ও ফায়ার লাইসেন্স আবেদন নিয়মকানুন সরলীকরণ নিয়ে কথা হয় বলে খবর ।

সোমবার ধর্মতলার একটি হোটেলে রেস্তোঁরা মালিকদের জাতীয় স্তরের সংগঠন ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কলকাতা শাখা, সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের সহযোগিতায়, অগ্নি নিরাপত্তা ও নিয়মকানুন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর বৈঠক হয় । বৈঠকে রেস্তোরাঁ শিল্পের অংশীদার এবং দমকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিরা একত্রিত হন ।

এই বৈঠকে অমীমাংসিত অগ্নি নিরাপত্তা ও এনওসি সংক্রান্ত বিষয়াবলী, ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, নথিপত্র এবং অন্যান্য নিয়মকানুনের উপর আলোকপাত করা হয় । পুজোর সময় ক্রেতাদের নিরাপত্তা কেমন আয়োজন বা কী করতে হবে সুরক্ষার জন্য সেটি নিয়েও রেস্তোরাঁ পরিচালকরা দমকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন । তাঁরা নিয়মের জটিলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।

Fire Department Meeting with Restaurant Owners
বৈঠকে উপস্থিত দমকল আধিকারিকরা (ইটিভি ভারত)

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চ্যাপ্টার হেড, ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এনআরএআই) কলকাতা শাখা, পীযূষ কাঁকারিয়া, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, দমকল বিভাগের অভিজিৎ পান্ডে, আধিকারিক শ্যাম চন্দ্র মণ্ডল । সঙ্গে ছিলেন সরোজ কুমার বাগ ডিএফও, উত্তর কলকাতা বিভাগ, নিহার রায় ডিএফও, দক্ষিণ কলকাতা বিভাগ, রঞ্জন কুমার ঘোষ - ডিওএফপি-1, হেডকোয়ার্টার অরুণ পট্টনায়ক - স্টেশন অফিসার, হেডকোয়ার্টার ফায়ার স্টেশন এবং সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় - স্টেশন অফিসার, এফপি সেকশন ।

বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় । বিশেষ করে রেস্তোঁরা মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সমস্যার কথা দমকল আধিকারিকদের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা ৷ এদিন রেস্তোঁরা মালিকদের ফায়ার লাইসেন্সের নিয়মে ক্ষেত্রে বেশ কিছু সরলীকরণের করা কথা জানান এডিজি ফায়ার অভিজিৎ পান্ডে ।

তিনি জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফায়ার সেফটি নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম মানতে হবে তাতে রেস্তোঁরা মালিকদের সুবিধার জন্য নিয়মে শিথিলতা আনার চিন্তাভাবনার কথা ভাবা হচ্ছে ৷

বৈঠকের পর রেস্তোঁরা মালিকদের সংগঠন ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কলকাতা শাখার হেড পীযূষ কাঁকারিয়া জানান, দমকল দফতরের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সন্তুষ্ট । বেশ কিছু বিষয়ে দমকল থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন । তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল সেলফ ডিক্লারেশন এবং নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এবং ফায়ার লাইসেন্স সার্টিফিকেটের সুবিধাকে যৌথভাবে মিলিত করার প্রস্তাব । পুজোর আগে সাধারণ মানুষের জন্য শুধুমাত্র অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার পাশাপশি খাদ্য সুরক্ষা উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ৷

এদিন দমকলের সঙ্গে কলকাতার সমস্ত বড় রেস্তোরাঁর মালিকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপরে বৈঠকে জোর দেওয়া হয় । আগামী দিনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ম বিধিতে পরিবর্তন করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে বিল এনে নিয়মে সংশোধন আনার চিন্তাভাবনার কথা রয়েছে রাজ্যের দমকল বিভাগের ।

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পুজোর আগে দমকলের বৈঠক
রেস্তোরাঁ মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে দমকল
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