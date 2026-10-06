নজরে ক্রেতাদের নিরাপত্তা, রেস্তোরাঁ মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে দমকল
Fire Department Meeting with Restaurant Owners: এই বৈঠকে অগ্নি নিরাপত্তা, NOC সংক্রান্ত বিষয়, ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, নথিপত্র এবং অন্যান্য নিয়মকানুনের উপর আলোচনা হয় ৷
Published : October 6, 2026 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন শপিংমল, হাসপাতালে অভিযানের পর রেস্তোরাঁগুলোতে ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় দমকলকর্তারা । রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে এই আলোচনায় রেস্তোরাঁর অগ্নি নিরাপত্তা থেকে দমকলের এনওসি ও ফায়ার লাইসেন্স আবেদন নিয়মকানুন সরলীকরণ নিয়ে কথা হয় বলে খবর ।
সোমবার ধর্মতলার একটি হোটেলে রেস্তোঁরা মালিকদের জাতীয় স্তরের সংগঠন ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কলকাতা শাখা, সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের সহযোগিতায়, অগ্নি নিরাপত্তা ও নিয়মকানুন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর বৈঠক হয় । বৈঠকে রেস্তোরাঁ শিল্পের অংশীদার এবং দমকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিরা একত্রিত হন ।
এই বৈঠকে অমীমাংসিত অগ্নি নিরাপত্তা ও এনওসি সংক্রান্ত বিষয়াবলী, ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা, নথিপত্র এবং অন্যান্য নিয়মকানুনের উপর আলোকপাত করা হয় । পুজোর সময় ক্রেতাদের নিরাপত্তা কেমন আয়োজন বা কী করতে হবে সুরক্ষার জন্য সেটি নিয়েও রেস্তোরাঁ পরিচালকরা দমকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন । তাঁরা নিয়মের জটিলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চ্যাপ্টার হেড, ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এনআরএআই) কলকাতা শাখা, পীযূষ কাঁকারিয়া, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, দমকল বিভাগের অভিজিৎ পান্ডে, আধিকারিক শ্যাম চন্দ্র মণ্ডল । সঙ্গে ছিলেন সরোজ কুমার বাগ ডিএফও, উত্তর কলকাতা বিভাগ, নিহার রায় ডিএফও, দক্ষিণ কলকাতা বিভাগ, রঞ্জন কুমার ঘোষ - ডিওএফপি-1, হেডকোয়ার্টার অরুণ পট্টনায়ক - স্টেশন অফিসার, হেডকোয়ার্টার ফায়ার স্টেশন এবং সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় - স্টেশন অফিসার, এফপি সেকশন ।
বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় । বিশেষ করে রেস্তোঁরা মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সমস্যার কথা দমকল আধিকারিকদের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা ৷ এদিন রেস্তোঁরা মালিকদের ফায়ার লাইসেন্সের নিয়মে ক্ষেত্রে বেশ কিছু সরলীকরণের করা কথা জানান এডিজি ফায়ার অভিজিৎ পান্ডে ।
তিনি জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফায়ার সেফটি নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম মানতে হবে তাতে রেস্তোঁরা মালিকদের সুবিধার জন্য নিয়মে শিথিলতা আনার চিন্তাভাবনার কথা ভাবা হচ্ছে ৷
বৈঠকের পর রেস্তোঁরা মালিকদের সংগঠন ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া কলকাতা শাখার হেড পীযূষ কাঁকারিয়া জানান, দমকল দফতরের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সন্তুষ্ট । বেশ কিছু বিষয়ে দমকল থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন । তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল সেলফ ডিক্লারেশন এবং নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এবং ফায়ার লাইসেন্স সার্টিফিকেটের সুবিধাকে যৌথভাবে মিলিত করার প্রস্তাব । পুজোর আগে সাধারণ মানুষের জন্য শুধুমাত্র অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার পাশাপশি খাদ্য সুরক্ষা উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ৷
এদিন দমকলের সঙ্গে কলকাতার সমস্ত বড় রেস্তোরাঁর মালিকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপরে বৈঠকে জোর দেওয়া হয় । আগামী দিনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ম বিধিতে পরিবর্তন করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে বিল এনে নিয়মে সংশোধন আনার চিন্তাভাবনার কথা রয়েছে রাজ্যের দমকল বিভাগের ।