অভিষেকের বিদেশ যাত্রার দিনেই ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস খালি করার নোটিশ দমকলের
এই নোটিশ জারির ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেছেন, রাজনৈতিক টার্গেট করা হচ্ছে, এটা পরিষ্কার ৷
Published : September 4, 2026 at 6:09 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: আদালতের অনুমতি নিয়ে আজই বিদেশ সফরে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর তাঁর যাওয়ার দিনেই ফের বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এল ক্যামাক স্ট্রিটের ওই অফিস । অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগে এবার ওই অফিসটি দ্রুত খালি করার নির্দেশ দিল দমকল । পরপর এমন ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব উসকে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করেই এই ধরনের ফতোয়া জারি হচ্ছে ।
রাজ্যের দমকল দফতরের ডিরেক্টর-ইন-চার্জের তরফে শুক্রবার দুটি পৃথক নোটিশ জারি করা হয়েছে । 9 নম্বর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি বা ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বহুতলের বেসমেন্ট এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম তল অবিলম্বে খালি করতে বলা হয়েছে । দমকলের দাবি, ওই ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই । এমনকী, ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেটের মেয়াদও ফুরিয়েছে । 2023 সালের 10 অগস্ট দেওয়া ওই শংসাপত্রের মেয়াদ ছিল তিন বছর । মেয়াদ ফুরনোর আগে তা আর পুনর্নবীকরণ করা হয়নি ।
এই গাফিলতির কারণে গত 1 সেপ্টেম্বর শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু বেসমেন্টের মালিকপক্ষ সেখানে হাজিরা দেয়নি । তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম তলের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিরা গিয়ে লিজের নথি জমা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানান । তা খতিয়ে দেখে দমকল জানিয়েছে, আইনিভাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার সম্পূর্ণ দায়ভার মালিকপক্ষের । দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জায়গাটি এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । এর ফলে ভবনের ভেতরে ও আশেপাশের মানুষের জীবনে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে । তাই অবিলম্বে ওই অংশগুলি খালি করতে হবে । নতুন করে শংসাপত্র না-পাওয়া পর্যন্ত ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে না ।
কয়েকদিন আগেই এই ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে একটি বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বাঁধে । পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় দলীয় কর্মীদের । গোটা বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত । এরপরই ওই ভবনে ফায়ার অডিটের জন্য আচমকা দমকলের টিম যায় । আর তার ঠিক পরেই এল এই কড়া নির্দেশিকা ।
গোটা বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, "এখানে ছ'তলা সাততলা কী হয়েছে, আমি বলতে পারব না । কারণ যাঁরা ব্যবহার করতেন, নির্বাচনী প্রচারের যা যা ব্যবস্থা ছিল বা বাড়ির মালিক যাঁরা, তাঁদের বিষয় । এটা আমি বলতে পারব না ।" তবে এই প্রশাসনিক পদক্ষেপের নেপথ্যে অন্য অভিসন্ধি দেখছেন বিধায়ক ।
কুণাল আরও বলেন, "শুধু এইটুকু জানি যে, সারা বাংলার বহু জায়গায় বহু ঘটনা ঘটছে । কিন্তু এঁরা টার্গেট করে নিয়েছে ৷ তৃণমূলের এখন আইটি কাজ আছে, তো আইটি অফিসটাকে টার্গেট করে নিয়ে এই ধরনের ফতোয়া জারি হচ্ছে । এখন শহরের বহু জায়গা আছে যেখানে অবিলম্বে ফায়ার অডিট হওয়া উচিত, সবই হওয়া উচিত, সেগুলো হচ্ছে না ।"
ক্যামাক স্ট্রিটের নির্দিষ্ট ভবনের আইনি দিক নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও, ঘটনার পরম্পরা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা । কুণালের কথায়, "এই পার্টিকুলার বাড়ি বা পার্টিকুলার ফ্লোর নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই, কারণ আমি বিষয়টি জানি না । কিন্তু এই ঘটনাক্রমে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এগুলো অন্তত হচ্ছে একদম টার্গেট এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু স্থির করে । বিলবোর্ড খুলে নেওয়া হল, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ছবি ছিঁড়ে দেওয়া হল, তারপরে কালকে ভাঙচুর হল ।"
সবশেষে কুণাল দাবি করেন, "আমি বলছি তো নিশ্চিতভাবে, এই যে টাইমিং, পারিপার্শ্বিকতা, ঘটনার পরম্পরা, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে । ঘটনার কী কী মেরিট, আমি তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাচ্ছি না, কারণ আমি জানি না । বাট ঘটনাটা ঘটছে একজনকে টার্গেট করে, দলকে টার্গেট করে, একজন ব্যক্তিকে টার্গেট করে পর পর সেই ঘটনাগুলো ঘটছে, সেটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ।"