সাউথ সিটি মলের কাছে বহুতল আবাসনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে আনল দমকলের 7 ইঞ্জিন

সাউথ সিটি মলের কাছে বহুতল আবাসনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে আনল দমকলের 7 ইঞ্জিন
Fire near South City Mall: শুক্রবার সকালে কলকাতার আবাসনের 28 তলায় আগুন ৷ খবর পেয়ে সাউথ সিটি মলের কাছে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ৷
Published : October 30, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: সাউথ সিটি মলের কাছে অবস্থিত অভিজিৎ অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের 28 তলায় ভয়াবহ আগুন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ৷
কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে অবস্থিত সাউথ সিটি মল সংলগ্ন সাউথ সিটি কমপ্লেক্সেের এই আগুনের জেরে বহুতল আবাসনের চারপাশে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । বহুতল ভবনটির 28 তলায় আগুন লাগতেই মুহূর্তের মধ্যেই চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায় । ব্যস্ত সকালে জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত একটি বহুতল ভবনে এমন অগ্নিকাণ্ড স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচারীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চরম আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে । তবে আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ।
দমকল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের 3 নম্বর টাওয়ারের 28 তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে । সকালে দমকল বিভাগ আগুন লাগার খবর পায় ।
ঘটনাটি জানার পরপরই বিপদ মোকাবিলায় সাতটি দমকল গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বহুতল ভবন হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীরা কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । ভবনের ঠিক কোন অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । আগুন বহুতলটির অন্য কোনও অংশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে কি না এবং ফ্ল্যাটের ভিতরে কেউ আটকে পড়েছেন কি না—তা উদ্ধারকারীরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন ।
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের 28 তলায় আগুন লাগে ৷ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের সাউথ সিটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি স্টোররুমে সকাল 9টা 15 মিনিটের দিকে আগুন দেখা যায় এবং তা নেভানোর জন্য সাতটি দমকলের গাড়ি মোতায়েন করা হয় ।
তাঁরা আরও জানান, কমপ্লেক্সটির শপিং মলের কাছের একটি টাওয়ারে আগুন লাগে এবং 40 মিনিটের মধ্যে তা নিভিয়ে ফেলা হয় । এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ আহত হননি ৷ আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।
প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোট 7টি দমকল ইউনিট কাজ করছে । অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত উৎস এবং এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি । স্বস্তির বিষয় হল, এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন ।