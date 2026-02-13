আনন্দপুরের স্মৃতি উসকে অফিস টাইমে সেক্টর ফাইভে বহুতলে আগুন ! আতঙ্কে কর্মীরা
প্রশ্নের মুখে শহরের বহুতলগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ৷
Published : February 13, 2026 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুযারি: জানুয়ারির শেষে আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি এখনও টাটকা । তারই মধ্যে ফের শহরে বহুতলে আগুন, এবার তথ্যপ্রযুক্তি হাব সল্টলেক সেক্টর ফাইভে । অফিস টাইমে গ্লোবসিন ক্রিস্টাল বিল্ডিং থেকে আচমকা গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় । মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে বহুতলের উপরের দিক থেকে প্রথমে ধোঁয়া দেখা যায় । কিছুক্ষণের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে ৷ একাধিক বেসরকারি সংস্থার অফিস রয়েছে ওই ভবনে । টপ ফ্লোরে একটি রেস্তোরাঁও আছে । সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান । তবে আগুনের উৎস সম্পর্কে দমকলের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি ৷
খবর পেয়ে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । দমকলকর্মীরা ভবনের ভিতরে ঢুকে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন । বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন দমকলের এক কর্তা । তাঁর কথায়, "আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে । কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
ঘটনার জেরে অফিসকর্মীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় । অনেকেই কাজ ফেলে তড়িঘড়ি বিল্ডিং ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন । আশপাশের বহুতল থেকেও কর্মীরা বেরিয়ে আসেন নিরাপত্তার কারণে । অফিস টাইমে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় সেক্টর ফাইভ চত্বরে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে টপ ফ্লোরের রেস্তোরাঁ দিক থেকেই ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় । তবে রেস্তোরাঁ থেকেই আগুনের সূত্রপাত, নাকি অন্য কোথাও থেকে, তা নিশ্চিত করে বলেননি দমকল আধিকারিকরা । রেস্তোরাঁয় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই । আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে । কিন্তু কালো ধোঁয়ার ভয়াবহ ছবি আর তড়িঘড়ি নেমে আসা কর্মীদের ভীত চোখ যেন শহরের বহুতলগুলির অগ্নিনির্বাপণ কাঠামোকেই ফের বড়সড় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাল ৷