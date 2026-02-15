টালিগঞ্জে আবাসনে আগুন ! প্রাণ ভয়ে রাস্তায় যশ-নুসরত-সায়ন্তিকারা

টালিগঞ্জে আবাসনে আগুন ! প্রাণ ভয়ে রাস্তায় যশ-নুসরত-সায়ন্তিকারা
যে আবাসনে আগুন লেগেছে, সেখানে একসময়ে থাকতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ।
Published : February 15, 2026 at 5:13 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ড ৷ প্রাণ বাঁচাতে দুই সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন যশ-নুসরত জাহান, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র । ওই বহুতলেই থাকেন বাংলা বিনোদনের এই খ্যাতনামীরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারের সকালে হঠাতই কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালীমন্দির সংলগ্ন আবাসনের বহুতল । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে । বহুতলের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি নেমে আসতে শুরু করেন । এদিন প্রাণ বাঁচাতে বাকি বাসিন্দাদের সঙ্গে পথে নেমে আসেন যশ-নুসরত, সায়ন্তিকা, শুভ্রজিতরাও । শুভ্রজিৎ সেখানে তাঁর অসুস্থ মাকে নিয়ে একাই থাকেন ।
ইটিভি ভারতকে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র বলেন, "18 তলায় থাকি । বাড়িতে অসুস্থ মা । তাঁকে নিয়ে নামতে একটু সময় লেগেছে । কারণ, লিফট বন্ধ । ততক্ষণে আবাসনের বাকি বাসিন্দারা দেখি সিঁড়ি বেয়ে ছুটছেন । কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আবাসনের অনেকটা অংশ । এখন ঠিক আছি আমরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ।"
আরও জানা গিয়েছে, আগুন নেভাতে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আসে ওই বহুতলে । দমকলের সহায়তায় আগুন আয়ত্তে আসে অবশেষে । সূত্রের খবর, পঞ্চম তলের এক বাসিন্দার বাড়ির ঠাকুরঘরে এদিন শিবরাত্রির পুজো হয় । প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করছিলেন তাঁরা । সেই প্রদীপ না-নিভিয়েই তাঁরা নীচে নেমে আসেন, আবাসনের মন্দিরে শিবপুজো করবেন বলে । দমকলের প্রাথমিক অনুমান, তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির প্রদীপ থেকেই আগুন ধরে যায় । এরপর সেই দ্রুত আগুন ছড়াতে থাকে, যা একটা সময় আতঙ্কের সৃষ্টি করে ।
এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, আবাসনের যে তলায় আগুন লাগে তার ঠিক উপরের তলেই যশ-নুসরতের ফ্ল্যাট । তাই প্রাণভয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে তড়িঘড়ি নীচে নেমে আসেন তাঁরা । যদিও আগুনের ঘটনার পর তাঁদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷
প্রসঙ্গত, এই বহুতলেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট । এখন সেখানে বেশ কিছু সারমেয় থাকে, যারা প্রাক্তন মন্ত্রীর পোষ্য ৷ এদিন আগুন লাগার পর তাদেরকেও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে বড়সড় ঘটনা এড়ানো গিয়েছে ৷ সেরকম কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ৷