আন্দুলে বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন, দমকলের তৎপরতায় উদ্ধার 8, মৃত 1

আন্দুলে বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন, দমকলের তৎপরতায় উদ্ধার 8, মৃত 1
মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে আগুন লাগার ঘটনার এক সপ্তাহ পর ফের অগ্নিকাণ্ড ৷ এবার বহুতল আবাসনে আগুন লাগার খবর মিলল ৷
Published : August 26, 2026 at 3:19 PM IST
আন্দুল, 26 অগস্ট: এক সপ্তাহ যেতে না-যেতে ফের আগুন লাগার ঘটনা ! বুধবার আন্দুল মৌড়ি এলাকায় একটি বহুতল আবাসনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ অল্প সময়ের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আবাসনের একাংশ ৷ আতঙ্কে বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ দমকলের সাহায্যে 8 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ কিন্তু এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় ফের আবাসিক ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল ৷
আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ৷ দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেন দমকলকর্মীরা ৷ পুলিশও তাঁদের সঙ্গে উদ্ধারের কাজে যোগ দেয় ৷ এখনও পর্যন্ত ওই আবাসন থেকে আটজনকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে বলে খবর ৷ আগুনের মধ্যে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রথমে আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ধোঁয়ার পরিমাণ এতটা বেড়ে যায়, যে আশপাশের এলাকা কার্যত ঢেকে যায় ৷ পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়েরা ঘটনাস্থলে জড়ো হন ৷ তবে, তাঁদের সরিয়ে দিয়ে উদ্ধারকাজে গতি আনার চেষ্টা করে পুলিশ ৷
দমকলের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি আবাসনের অন্য অংশেও তল্লাশি চালাচ্ছেন ৷ কারণ, বহুতলে আগুন লাগলে ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের আশঙ্কাই সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায় ৷ তাই আটকে পড়া বাসিন্দাদের দ্রুত বের করে আনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল ৷
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয় ৷ বৈদ্যুতিক গোলযোগ, রান্নাঘর বা অন্য কোনও কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে ৷ অগ্নিকাণ্ডে কেউ আহত হয়েছেন কি না, সেই তথ্যও এখনও পরিষ্কার নয় ৷ আন্দুলের এই ঘটনায় ফের সামনে এল আবাসিক ভবনে অগ্নিনিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বাসিন্দাদের বের করে আনার প্রস্তুতির প্রশ্ন ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও তদন্তের পর স্পষ্ট হবে, কী থেকে এই বিপত্তি ৷