মহাকরণের পিছনে বহুতলে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 10 ইঞ্জিন
Fire behind Writers Buildings in Kolkata: একটি কোম্পানির অফিসে আগুন লাগার পর তা কয়েকটি তলায় ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর ।
Published : November 2, 2026 at 10:42 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: সাউথ সিটি মলের পাশে আগুন লাগার ঘটনার দু'দিনের মধ্যেই ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড ৷ রবিবার রাত 2টো থেকে জ্বলছে মহাকরণের পিছনে অবস্থিত একটি বহুতল ভবন । নিরাপত্তারক্ষীরাই প্রথম ধোঁয়া বের হতে দেখেন ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 10টি ইঞ্জিন । সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, রবিবার রাত দু'টো নাগাদ বহুতলটিতে আগুন লাগে । সোমবার সকাল পর্যন্তও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি । কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ ও দমকল বিভাগ ঘটনার তদন্ত করে আগুন লাগার কারণ জানার চেষ্টা করছে ।
একটি কোম্পানির অফিসে আগুন লাগার পর তা কয়েকটি তলায় ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর । অনেক নথিপত্র ও কম্পিউটার পুড়ে গিয়েছে । কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর আগুন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, সোমবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখা যায় । প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি ৷
জানা গিয়েছে যে, পাঁচতলা ভবনটিতে কয়েকটি সংস্থার কার্যালয় রয়েছে । আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।
সূত্র অনুযায়ী খবর, বহুতল ভবনের চতুর্থ তলার যে অংশে আগুন লেগেছে, সেটি একটি কম্পিউটার কোম্পানির কার্যালয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । তবে এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । সকাল 8টার পরেও কিছু জায়গায় ছোটখাটো আগুন জ্বলছিল । দমকলকর্মীরা তা নেভানোর কাজ করেছেন । জানা গিয়েছে, বর্তমানে সেখানে শীতলীকরণ প্রক্রিয়া (কুলিং প্রসেস) চলছে ।