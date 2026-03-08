মৌড়িগ্রামে গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই একাধিক দোকান
কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে দোকানটি । আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই আশপাশের বাকি দোকান তার গ্রাসে চলে যায় ।
Published : March 8, 2026 at 12:37 PM IST
হাওড়া, 8 মার্চ: গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মৌড়িগ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা ৷ ঘটনায় পুড়ে ছাই একাধিক দোকান ৷ দমকল দেরি করে আসার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় 11টা 45 মিনিটের দিকে মৌড়িগ্রাম স্টেশনের পাশের সারিবদ্ধ দোকানগুলির একটিতে আচমকাই আগুন জ্বলে ওঠে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে রেললাইনের ধারে থাকা তেলেভাজার একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন পাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ।
এলাকায় অধিকাংশ দোকানই অস্থায়ী কাঠ, টিন ও বাঁশের কাঠামোয় তৈরি হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ । কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন । কেউ জল ঢালার চেষ্টা করেন, কেউ আবার দমকলকে খবর দেন ।
এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ভীতির পরিবেশ তৈরি হয় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ । পরে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে টানা লড়াইয়ের পর দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন । দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, দাহ্য সামগ্রী বেশি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল ।
স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বিক্রম বলের কথায়, "হঠাৎ দেখি আগুনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । দোকানে ঢোকার সুযোগই পাইনি । চোখের সামনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল । দমকল দেরি করে আসে ৷" আর এক দোকানদার মহাদেব সামন্ত বলেন, "এক রাতেই আমাদের রুজিরুটি শেষ হয়ে গেল । কীভাবে আবার শুরু করব বুঝতে পারছি না । আগুন দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছি আমরা ৷"
দমকল সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত 10টি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । দোকানগুলির ভেতরে থাকা মালপত্র, রান্নার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আগুনে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । ক্ষয়ক্ষতির অঙ্ক এখনও নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি, যদিও ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের আর্থিক ধাক্কা লেগেছে বলে অনুমান ।
তবে স্বস্তির বিষয় এই ঘটনায় কোনও মানুষের মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার খবর মেলেনি । তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে । পুলিশ ও দমকল আধিকারিকরা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছেন । শর্ট সার্কিট নাকি উনুনের আগুন থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।