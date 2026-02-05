শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেনে আগুন! অল্পের জন্য এড়াল দুর্ঘটনা

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেনে আগুন! অল্পের জন্য এড়াল দুর্ঘটনা
মগরাহাট স্টেশনে ডায়মন্ড হারবারগামী ট্রেনে ঘটনাটি ঘটে৷ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে রেল৷ হতাহতের কোনও খবর নেই৷
Published : February 5, 2026 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেনে আগুন৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদা দক্ষিণের ডায়মন্ড হারবার সেকশনে৷ মগরাহাট স্টেশনে ট্রেন থেকে যাত্রীদের নামিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে রেল৷ তবে এই নিয়ে রেলের তরফে কেউ মন্তব্য করতে চাননি৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাচ্ছিল৷ ডায়মন্ড হারবার শাখায় উত্তর রাধানগর স্টেশন পেরোনোর কিছুক্ষণ পর থেকেই ইঞ্জিনের দিক থেকে অস্বাভাবিক ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে৷ প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন সামান্য যান্ত্রিক সমস্যা হতে পারে। কিন্তু মগরাহাট স্টেশনের কাছে আসতেই ধোঁয়ার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় এবং ইঞ্জিনের নীচের অংশে আগুনের ফুলকি দেখা দিতে শুরু করে৷
তখনই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে৷ সেই সময় মগরাহাট স্টেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন৷ স্টেশনে ট্রেন থামতেই স্টেশনে নামার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়৷ হইচই শুরু হতেই ছুটে আসেন ট্রেনের চালক ও গার্ড৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেল কর্মী ও রেল সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়৷
যেহেতু আগুনের ফুলকি দেখা গিয়েছিল, তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশি সময় লাগেনি৷ রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঠিক কী কারণে ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনটি বিস্তারিত পরীক্ষা করা হবে৷
এদিকে এই ঘটনার জেরে শিয়ালদা - ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়ে৷ সাধারণত এক ঘণ্টা অন্তর ট্রেন চলে ডায়মন্ড হারবার সেকশনে৷ দুপুরের সময় থেকেই ডায়মন্ড হারবারগামী ট্রেনগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে৷ এই ঘটনার জেরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়৷ এর জেরে বিভিন্ন স্টেশনগুলিতে ডায়মন্ড হারবারগামী যাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে৷
ফলে অনেকে ভোগান্তির মুখে পড়েন৷ অনেকের বাড়ি বা গন্তব্যে পৌঁছাতে অন্যদিনের তুলনায় বেশি সময় লেগে যায়৷ অনেকে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেন৷ অনেকে আবার সড়ক পথে বাড়ি বা গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন৷ তবু এই ঘটনার পর যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে আতঙ্কের ছাপ রয়ে গিয়েছে। অনেকেই ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে রেলের আরও কড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।