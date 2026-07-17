ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে আগুন, যাত্রীদের মধ্যে ছড়াল আতঙ্ক

ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে আগুন, যাত্রীদের মধ্যে ছড়াল আতঙ্ক
যাত্রীদের দাবি, শনিবার ধানবাদ থেকে ছেড়ে আসার পর থেকেই ট্রেনে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল।
Published : July 17, 2026 at 1:04 PM IST
বর্ধমান, 17 জুলাই: পূর্ব বর্ধমানের তালিত স্টেশনের কিছু দূরে হাওড়াগামী চলন্ত ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে আচমকাই ধোঁয়া দেখা যায় ৷ পরে আগুনের শিখাও দেখা যায় ৷ ঘটনা ঘিরে শনিবার রাতে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিনের ঠিক পিছনের কোচের নীচের অংশ থেকে প্রথমে ধোঁয়া এবং পরে আগুনের শিখা দেখা যায় ৷ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং বড় দুর্ঘটনা এড়াতে এরপরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ট্রেনটিকে দ্রুত তালিত স্টেশনের কাছে থামিয়ে দেওয়া হয়।
ঘটনার খবর পেয়েই রেলকর্মীরা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কাজও শুরু কেন রেল কর্মীরা। প্রায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর সংশ্লিষ্ট কামরা ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখে ট্রেনটি ফের চলাচলের উপযোগী বলে নিশ্চিত হয় রেল কর্তৃপক্ষ। এরপরই ট্রেনটি ফের হাওড়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।
যাত্রীদের একাংশের দাবি, শনিবার ধানবাদ থেকে ছেড়ে আসার পর থেকেই ট্রেনে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। দুর্গাপুর পার করে পানাগড়ের কাছেও সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে তাঁদের অভিযোগ। পরে তালিতের কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে শুরু করে ট্রেন থেকে ৷ কিছুক্ষণ পরই ট্রেনের নীচের অংশে আগুন দেখা যায়। পরিস্থিতি দেখে বহু যাত্রী নিরাপত্তার কথা ভেবে দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। যদিও ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, ইঞ্জিনের পরের কোচে ব্রেক বাইন্ডিংয়ের কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। প্রযুক্তিগত ত্রুটি চিহ্নিত করে তা দ্রুত মেরামত করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে দাবি করা হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ট্রেনটিকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয় ৷ এরপরই নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশে পুনরায় রওনা দেয় ট্রেনটি। রেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।