বারাসত মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে আগুন, পুড়ে ছাই জিনিসপত্র
কলেজের মূল ভবনের পাশেই রয়েছে চিকিৎসক ছাত্রীদের হস্টেল । এদিন সকালে তিনতলা ওই ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি ঘরে আচমকা আগুন দেখা যায় ।
Published : August 20, 2026 at 11:43 AM IST
বারাসত, 20 অগস্ট: তারাপীঠ ও কলকাতার নিউ মার্কেটের পর আগুন আতঙ্ক এবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলে । বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মেডিক্যাল কলেজের গার্লস হস্টেলে । খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে ।
বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মূল ভবনের পাশেই রয়েছে চিকিৎসক ছাত্রীদের হস্টেল । এদিন সকালে তিনতলা ওই ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি ঘরে আচমকা আগুন দেখা যায় । তখন অবশ্য ছাত্রীরা ওই ঘরে কেউ ছিলেন না । খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । গোটা ভবনটি ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় দমকল কর্মীরা প্রথমে ঢুকতে সমস্যায় পড়েন । পরে তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে ওই ঘরে ঢুকে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন । হাসপাতালের মূল ভবনের কাছেই ওই হস্টেল রয়েছে । স্বাভাবিকভাবে রোগীর আত্মীয়দের মধ্যেও ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় ।
দমকলের বারাসত স্টেশনের আধিকারিক শুভজিৎ লোধ বলেন, "সকাল আটটা নাগাদ আমাদের কাছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজে আগুন লাগার খবর আসে । ছাত্রীদের হস্টেলের দোতলায় আগুন লেগেছিল । তীব্র ধোঁয়ার কারণে প্রথমে আমরা ঢুকতে পারছিলাম না । পরে ঝুঁকি নিয়ে সেখানে ঢুকে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করি ৷ ওই ঘরে তখন কোনও ছাত্রী ছিলেন না । দৈনন্দিন ব্যবহার কিছু জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে । দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে । শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ।"
বীরভূমের তারাপীঠ ও কলকাতার নিউ মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর জেলায় জেলায় বিভিন্ন হস্টেল ও আবাসিক ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, তা যাচাইয়ের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে । বারাসতেও বিভিন্ন হোটেল ও আবাসিক ভবনে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়েছে ।