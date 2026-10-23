নিউটাউন সিটি সেন্টার লাগোয়া বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত 25 ঝুপড়ি

নিউটাউন সিটি সেন্টার লাগোয়া বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত 25 ঝুপড়ি
Devastating fire near New town City Centre: আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে অন্তত 25টি ঝুপড়ি। বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের তীব্র শব্দও শোনা গিয়েছে ৷
Published : October 23, 2026 at 7:06 PM IST
নিউটাউন, 23 অক্টোবর: নিউটাউন সিটি সেন্টার লাগোয়া আটঘরা পূর্ব পাড়ার বস্তিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শুক্রবার ৷ এদিন বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটে নাগাদ এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চোখের পলকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বস্তির একের পর এক ঘরে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে অন্তত 20 থেকে 25টি ঝুপড়ি ৷
দফায় দফায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ৷ বাগুইআটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে আচমকাই বস্তির একটি ঘর থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখা যায়। এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হওয়ায় এবং ঝুপড়িগুলিতে প্রচুর দাহ্যপদার্থ মজুত থাকায় নিমেষের মধ্যেই আগুন বিশাল রূপ ধারণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা তাপস লাহিড়ী জানান, হঠাৎ করেই বস্তি বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সেই আগুনের তাপে বস্তির ভিতরে থাকা একের পর এক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফাটতে শুরু করে। প্রায় চার থেকে পাঁচটি সিলিন্ডার ব্লাস্টের আওয়াজ মিলেছে বলে দাবি তাঁর ৷ এরপরই দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে নামে ৷
গ্যাস সিলিন্ডার ফাটার জেরে আগুনের তীব্রতা কয়েক গুণ বেড়ে যায় ৷ এলাকা ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। কী কারণে এই ভয়াবহ আগুন লাগল, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট অথবা গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে অনুমান করছেন দমকল আধিকারিকরা। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেতেই তড়িঘড়ি দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া।
উদ্বেগ প্রকাশ করে বিধায়ক বলেন, "আমি পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পাই আকাশে কালো ধোঁয়া। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এমন একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখানে প্রায় 25টি অবৈধ ঝুপড়ি ছিল। বারবার এদের সতর্ক করা হয়েছিল, বারণ করা হয়েছিল। তাও কেউ কথা শোনেনি। এর আগেও আমি নিজে এসে এখানে এমন বিপজ্জনকভাবে ঝুপড়ি না বানানোর জন্য বলেছিলাম। অতীতেও এখানে বহুবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে ৷"
প্রশাসনিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিধায়ক আরও বলেন, "প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেরই মূল্য রয়েছে ৷ এভাবে দিনের পর দিন আগুন লাগবে আর সাধারণ মানুষ বিপদে পড়বে, তা হতে দেওয়া যায় না। আমি বাগুইআটি থানার পুলিশকে বলব, এই জায়গায় যেন আর নতুন করে ঝুপড়ি গজিয়ে উঠতে দেওয়া না হয়।"
বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের এক আধিকারিক জানান, এর আগেও বহুবার এখানে আগুন লাগার মতন ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় বলেও জানান ওই আধিকারিক ৷ আগুন যাতে পাশের বহুতল বা বসতিতে ছড়াতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রেখেছেন দমকল ও পুলিশের আধিকারিকরা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।