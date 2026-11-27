কাটোয়া স্টেশনে ট্রেনে আগুন, পুড়ল ভেন্ডার কামরা
Katwa Train Fire: কামরার ভিতরে থাকা কাঠের চেয়ারে আগুন ধরে যায় বলে অভিযোগ। তবে যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
Published : November 27, 2026 at 2:02 PM IST
কাটোয়া, 27 নভেম্বর: কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বর্ধমান-কাটোয়া লোকালে অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনের একটি কামরায় আগুন লাগে বলে খবর। কামরার ভিতরে থাকা কাঠের চেয়ারে আগুন ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলকর্মীরা। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় ভেন্ডার কামরার একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও যাত্রী আহত হননি বা সম্পত্তির বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই কাটোয়া স্টেশনে পৌঁছন রেল দফতরের আধিকারিকরা। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
এদিকে, বারবার ট্রেনের কামরায় আগুন লাগার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এক যাত্রী। বিকাশ বৈলান নামে ওই যাত্রীর বক্তব্য, “স্টেশনে এসে শুনলাম আগুন লেগেছে। এসে দেখলাম, রেল আধিকারিকরা নিজেরাই আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন। কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কোনও সম্পত্তিও নষ্ট হয়নি। শুনছি, বারবার আগুন লাগছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা দরকার রেলের।”
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও কাটোয়া স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কাটোয়া-আজিমগঞ্জগামী একটি ট্রেনের কামরায় আগুন লাগে। সেই ঘটনায় একটি কামরা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরপর এমন অগ্নিকাণ্ডে রেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বর্ধমান কাটোয়া লোকাল কাটোয়া স্টেশনে আসার পরে একটা কামরা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। রেলের তরফে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কীভাবে ঘটনা ঘটেছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।