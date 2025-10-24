শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে আগুন, অল্পের জন্য বাঁচলেন রোগীরা
এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলেছেন রোগীরা পরিজনরা ৷ পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় দ্রুত আগুন নেভানো যায়নি বলে দাবি তাঁদের ৷
Published : October 24, 2025 at 7:20 AM IST
শিলিগুড়ি, 24 অক্টোবর: ভাইফোঁটার রাতে আচমকা আগুন শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে । অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন একাধিক চিকিৎসাধীন রোগী । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে । আতঙ্কে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিজনেরাও । ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বড়সড় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ।
বৃহস্পতিবার মাঝরাত নাগাদ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার ওই হাসপাতালে আগুন লাগে । হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের পাশে একটি স্টোর রুম থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে । প্রবল ধোঁয়ায় ঢেকে যায় হাসপাতাল চত্বর । ছুটোছুটি পড়ে যায় নার্সিংহোমে থাকা নার্স, কর্মী থেকে শুরু করে রোগী ও পরিজনদের মধ্যে । আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন রোগীর পরিজনরা । হাসপাতালের কাছেই রয়েছে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিংয়ের অফিস । খবর পাওয়ামাত্র শিলিগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীদের নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।
খবর পেয়ে দ্রুত দমকল কর্মীরা পৌঁছে যায় । সময়মতো দমকল হস্তক্ষেপ করায় বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি । নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় নিচের তলা থেকে কয়েকজন রোগীকে নিরাপত্তার স্বার্থে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় । পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে কাজ শুরু করে । প্রবল ধোঁয়ায় কিছু দেখতে না পাওয়ায় বিশেষ শ্যুট পরে দমকল কর্মীরা আগুনের উৎস খুঁজে বের করেন । পরে জানা যায়, ডায়ালিসিস ইউনিটের পাশে একটি স্টোর রুম থেকে আগুন লেগেছে । এরপর দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ।
এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, দীপাবলির কারণে হাসপাতালে পর্যাপ্ত কর্মীই ছিল না । ফলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও কেউ তা পরিচালনা করতে পারেনি । অনেক কর্মী আবার নিজেরাই আতঙ্কে পালিয়ে যায় । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
দমকল আধিকারিক অপূর্ব কুমার দাস বলেন, "হাসপাতালের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও সেই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর মতো কর্মীর অভাব ছিল সেই সময় । নচেৎ এই আগুনকে প্রাথমিক অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যেত । আগুন থেকে সৃষ্টি হওয়া ধোঁয়ায় একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন । তবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবায় এই আগুনের জেরে কোনও প্রভাব পড়েনি ।"
ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "আগুনের খবর পাওয়ামাত্র চিকিৎসাধীন রোগীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে । 12 জন জেনারেল ওয়ার্ডে ও পাঁচজন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন । প্রত্যেকেই নিরাপদে রয়েছেন । সব খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
চিকিৎসাধীন এক রোগীর পরিজন নির্মল রায় বলেন, "আমার স্ত্রী 10 মাসের নবজাতকের চিকিৎসার জন্য ভর্তি রয়েছে । আগুন যখন লাগল তখন কেউ ছিল না । আমার স্ত্রী একা শিশুকে নিয়ে বেরিয়েছে । কোনও কর্মী আসেনি ৷ শেষে একজন ফায়ার এক্সটিংগুইজার নিয়ে এলেও কিছুই চালাতে পারেনি ।"
নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে বিভাস ভৌমিক বলেন, "হাসপাতালে ঘটনার সময় পর্যাপ্ত কর্মী ছিল । আচমকা ঘটনায় কেউ কেউ ঘাবড়ে গিয়েছিল । অগ্নিনির্বাপণের কর্মীরাও কাজ করেছে । কোনও রোগীর ক্ষতি হয়নি ।"
স্থানীয় 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেন, "খবর পেয়েই ছুটে আসি । দমকল সঙ্গে সঙ্গে আসাতেই বড় ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে ৷"