ETV Bharat / state

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে আগুন, অল্পের জন্য বাঁচলেন রোগীরা

এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলেছেন রোগীরা পরিজনরা ৷ পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় দ্রুত আগুন নেভানো যায়নি বলে দাবি তাঁদের ৷

Siliguri Private hospital fire
বেসরকারি হাসপাতালে আগুন নেভানোর তৎপরতা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 7:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 24 অক্টোবর: ভাইফোঁটার রাতে আচমকা আগুন শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে । অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন একাধিক চিকিৎসাধীন রোগী । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে । আতঙ্কে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিজনেরাও । ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বড়সড় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ।

বৃহস্পতিবার মাঝরাত নাগাদ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার ওই হাসপাতালে আগুন লাগে । হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের পাশে একটি স্টোর রুম থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে । প্রবল ধোঁয়ায় ঢেকে যায় হাসপাতাল চত্বর । ছুটোছুটি পড়ে যায় নার্সিংহোমে থাকা নার্স, কর্মী থেকে শুরু করে রোগী ও পরিজনদের মধ্যে । আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন রোগীর পরিজনরা । হাসপাতালের কাছেই রয়েছে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিংয়ের অফিস । খবর পাওয়ামাত্র শিলিগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীদের নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।

হাসপাতালে আগুন লাগা নিয়ে সবপক্ষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

খবর পেয়ে দ্রুত দমকল কর্মীরা পৌঁছে যায় । সময়মতো দমকল হস্তক্ষেপ করায় বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি । নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় নিচের তলা থেকে কয়েকজন রোগীকে নিরাপত্তার স্বার্থে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় । পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে কাজ শুরু করে । প্রবল ধোঁয়ায় কিছু দেখতে না পাওয়ায় বিশেষ শ্যুট পরে দমকল কর্মীরা আগুনের উৎস খুঁজে বের করেন । পরে জানা যায়, ডায়ালিসিস ইউনিটের পাশে একটি স্টোর রুম থেকে আগুন লেগেছে । এরপর দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ।

এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, দীপাবলির কারণে হাসপাতালে পর্যাপ্ত কর্মীই ছিল না । ফলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও কেউ তা পরিচালনা করতে পারেনি । অনেক কর্মী আবার নিজেরাই আতঙ্কে পালিয়ে যায় । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।

দমকল আধিকারিক অপূর্ব কুমার দাস বলেন, "হাসপাতালের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেও সেই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর মতো কর্মীর অভাব ছিল সেই সময় । নচেৎ এই আগুনকে প্রাথমিক অবস্থাতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যেত । আগুন থেকে সৃষ্টি হওয়া ধোঁয়ায় একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন । তবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবায় এই আগুনের জেরে কোনও প্রভাব পড়েনি ।"

Siliguri Private hospital fire
দমকলকর্মীর আগুন নেভানোর মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "আগুনের খবর পাওয়ামাত্র চিকিৎসাধীন রোগীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে । 12 জন জেনারেল ওয়ার্ডে ও পাঁচজন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন । প্রত্যেকেই নিরাপদে রয়েছেন । সব খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

চিকিৎসাধীন এক রোগীর পরিজন নির্মল রায় বলেন, "আমার স্ত্রী 10 মাসের নবজাতকের চিকিৎসার জন্য ভর্তি রয়েছে । আগুন যখন লাগল তখন কেউ ছিল না । আমার স্ত্রী একা শিশুকে নিয়ে বেরিয়েছে । কোনও কর্মী আসেনি ৷ শেষে একজন ফায়ার এক্সটিংগুইজার নিয়ে এলেও কিছুই চালাতে পারেনি ।"

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে বিভাস ভৌমিক বলেন, "হাসপাতালে ঘটনার সময় পর্যাপ্ত কর্মী ছিল । আচমকা ঘটনায় কেউ কেউ ঘাবড়ে গিয়েছিল । অগ্নিনির্বাপণের কর্মীরাও কাজ করেছে । কোনও রোগীর ক্ষতি হয়নি ।"

স্থানীয় 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেন, "খবর পেয়েই ছুটে আসি । দমকল সঙ্গে সঙ্গে আসাতেই বড় ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে ৷"

TAGGED:

FIRE AT SILIGURI PRIVATE HOSPITAL
MITRAS MULTISPECIALITY HOSPITAL
শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে আগুন
SILIGURI NURSING HOME FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.