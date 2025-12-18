অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পরপর বিস্ফোরণ কাঁকুড়গাছিতে
বুধবার নিউটাউনের বস্তিতেও আগুন লাগে ৷ ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আগুন নেভাতে হিমশিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷
Published : December 18, 2025 at 2:35 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: ফের বিধংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শহরে ৷ বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মানিকতলা থানা এলাকার কাঁকুড়গাছির লোহাপট্টিতে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউনে ৷ দমকলের 15টি ইঞ্জিন গিয়ে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে এই ঘটনায় এখনও কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকুড়গাছির লোহাপট্টির 150 ঘোষ বাগান লেনে মেডিক্যাল অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটি গোডাউন রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা রাত আড়াইটের দিকে ওই গোডাউন থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান । তাঁরা বেরিয়ে এসে দেখেন যে, এলাকার ওই অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লেগেছে । আর তা থেকেই বিস্ফোরণে একের পর এক সিলিন্ডার উড়তে থাকে ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণ এতটাই জোরালো ছিল যে গোডাউন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূর থেকেও তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল । বিস্ফোরণে আশপাশের বাড়ির সমস্ত জানালা ভেঙে যায় । 20-25 মিনিট ধরে 100টিরও বেশি সিলিন্ডার ফাটার শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ ক্রমাগত বিস্ফোরণের ফলে একের পর এক সিলিন্ডার উড়ে রাস্তায় এসে পড়ে । এমনকি ঘটনাস্থল থেকে কয়েকশো মিটার দূরে একটি বাড়ির চালও উড়ে গিয়েছে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ।
সিলিন্ডারের গোডাউনের পাশেই প্লাস্টিক ও লোহার গুদাম রয়েছে । আগুন সেখানেও ছড়িয়ে পড়ে । একটি জ্বলন্ত সিলিন্ডার পাশের সুতো কারখানায় উড়ে গিয়ে পড়ে । আর তার ফলে দমকলকে আগুন নেভাতে গিয়ে বেগ পেতে হয় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে 15টি দমকলের ইঞ্জিন এবং দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷ অবশেষে তারা আগুন নেভাতে সক্ষম হয় ।
এরপর ভোর হতেই দেখা গিয়েছে, ঘটনায় একটি দোকানের চাল উড়ে গিয়েছে । আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য পোড়া টিনগুলি সরানো হয় । ঘটনাস্থলে আসেন মানিকতলার তৃণমূল বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে । তিনি জানিয়েছেন, ওই গোডাউনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দমকল আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে ৷ অগ্নিকাণ্ডে বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
পাশাপাশি বুধবার রাতে নিউটাউনের ইকোপার্কের পাশে ঘুনি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ বস্তিতে প্রচুর ঝুপড়ি বাড়ি থাকায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ওই আগুন ৷ প্রথমে আগুন নেভাতে দমকলের 10টি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে ৷ তাতেও আগুন নিযন্ত্রণে না আসায় আরও 10টি ইঞ্জিন আনা হয় বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ এমনকি স্থানীয়রাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান ৷ তাতে কাজ না হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে আরও পাঁচটি ইঞ্জিন আসে ৷ অবশেষে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় দমকল ৷ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷ তবে জানা গিয়েছে, বাড়িছাড়া হয়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার ৷