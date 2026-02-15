দাউদাউ করে জ্বলছে লোকাল ট্রেন, কাটোয়া স্টেশনে চাঞ্চল্য

দাউদাউ করে জ্বলছে লোকাল ট্রেন, কাটোয়া স্টেশনে চাঞ্চল্য
রবির সকালে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া রেলস্টেশনে আগুন আতঙ্ক ৷ জ্বলছে লোকাল ট্রেনের কামরা ৷ হুড়োহুড়ি যাত্রীদের ৷
কাটোয়া, 15 ফেব্রুয়ারি: স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকাল ট্রেনের কামরায় আগুন ৷ সাতসকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল কাটোয়া স্টেশনে । রবিবার ভোর নাগাদ স্টেশনে থাকা যাত্রীরা দেখতে পান কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ট্রেনের কামরা দাউদাউ করে জ্বলছে ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের 2টি ইঞ্জিন ৷ ট্রেনে যাত্রী না-থাকায় কারও কোনও বিপদ ঘটেনি । রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে । তবে প্রকৃত আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা ।
কাটোয়া স্টেশনের 2 নম্বর প্লাটফর্মে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকাল ট্রেনটি গতকাল (শনিবার) রাতে এসে দাঁড়ায় । আজ সকাল 6.05 মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল । হঠাৎ ভোরের দিকে স্টেশনে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা লক্ষ্য করে ট্রেনে আগুন লেগেছে । দাউদাউ করে জ্বলছে কামরা । ফলে স্টেশন চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । যাত্রীরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন । খবর দেওয়া হয় দমকলে । তড়িঘড়ি 2টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । যাত্রী না থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷
রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে ৷ তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা । এদিন আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরেই রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান । সেখানে গিয়ে আগুন ধরে যাওয়া বগিটিকে দ্রুত ট্রেন থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় । ফলে আগুন বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । এদিকে দমকলের 2টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেয় ।
প্রায় এক ঘণ্টা 20 মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । এদিকে ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনার ফলে সাময়িক ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । বেশকিছু ট্রেন দেরি করে ছাড়ে । পরে অবশ্য ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় ৷ দমকলের তরফে জানা গিয়েছে, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি বগিতে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায় ৷ সেটি কাটোয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর দুই-এ দাঁড়িয়ে ছিল ৷ তবে লোকাল ট্রেনটির কামরায় কোনও যাত্রী ছিল না । তবে আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই দুর্ঘটনার ফলে ট্রেন চলাচলে সাময়িক প্রভাব পড়লেও আপাতত তা স্বাভাবিক রয়েছে ।