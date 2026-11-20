আগুনে পুড়ল কালীপুজোর মেলা ! ভস্মীভূত একাধিক দোকান
Hamiltonganj Kalipuja Fair Fire: মেলার শেষের দু'দিন আগে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কার্যত বড়সড় ধাক্কা খেলেন ব্যবসায়ীরা । কীভাবে আগুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : November 20, 2026 at 12:44 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 20 নভেম্বর: আনন্দ-উৎসবের মেলায় হঠাৎই আগুনের লেলিহান শিখা ! ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীপুজোর মেলার একাধিক দোকান ও স্টল । শুক্রবার সকালে কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । চোখের সামনে একের পর এক দোকান আগুনে পুড়ে যেতে দেখে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা চত্বরে থাকা আরএসপি কার্যালয় থেকে আগুনের সূত্রপাত । গোটা মেলা চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় । মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতে । দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে একের পর এক স্টল । আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ।
অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হ্যামিল্টনগঞ্জ ও হাসিমারা দমকল বিভাগের ইঞ্জিন । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জোরকদমে কাজ শুরু করেন দমকল কর্মীরা । তবে ততক্ষণে আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । মেলায় আসা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক । কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
মেলা কমিটির সম্পাদক অলোক মিত্র বলেন, "আগুনটি আরএসপি অফিস থেকে লেগেছে এবং সেটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । মেলায় সাতটি স্টল এবং একটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে । এখনও জানা যায়নি কী থেকে আগুন লেগেছে ৷ তবে আমরা দমকল এবং পুলিশকে জানিয়েছি তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।"
উল্লেখ্য, হ্যামিল্টনগঞ্জের এই ঐতিহাসিক কালীপুজো এবছর 110তম এবং মেলা 92তম বর্ষে পদার্পণ করেছে । গত 9 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা আগামী 22 নভেম্বর পর্যন্ত চলার কথা । মেলার শেষ পর্যায়ে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কার্যত বড়সড় ধাক্কা খেলেন ব্যবসায়ীরা । উৎসবের আবহের মাঝেই আগুনের এই ঘটনায় শোক ও আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় ।