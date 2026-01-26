ভোররাত থেকে জ্বলছে গুদাম, আগুন নেভাতে আনন্দপুরে 12টি ইঞ্জিন
সোমবার ভোররাতে আনন্দপুরের একটি গুদামে আগুন লাগে ৷ বেলা বাড়লেও কলকাতার দক্ষিণের ওই এলাকায় লাগা আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে খবর ৷
Published : January 26, 2026 at 10:55 AM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের ভোররাতে ভয়াবহ আগুন কলকাতায় ৷ ভোর 3টে নাগাদ আগুন লাগে আনন্দপুরের নাজিরাবাদের একটি গুদামে ৷ এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের এক আধিকারিক । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 12টি ইঞ্জিন ৷
অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর আধিকারিক জানিয়েছেন, আগুনের মধ্যে ভিতরে কেউ আটকে রয়েছে কি না তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি । তবে গোডাউনের ভিতরে কয়েকজন আটকে আছে বলে দাবি স্থানীয়দের । আজ ভোরে স্থানীয়রা হঠাৎই গুদাম থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখেন । মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে ।
আপাতত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকলের কর্মীরা । তবে, গুদামের কয়েকজন কর্মী দাবি করছেন, আগুন লাগার সময় তাঁদের তিন সহকর্মী রাতের শিফটে কাজ করছিলেন । দুর্ঘটনায় হতাহতের এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি । কীভাবে এই আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল ।