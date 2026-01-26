আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু মিছিল অব্যাহত, মৃত বেড়ে 7
প্রজাতন্ত্র দিবসের ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একের পর এক মৃত্যুর খবর এসেছে ৷ তাঁদের দেহও উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে ৷
Published : January 26, 2026 at 7:44 PM IST
নাজিরাবাদ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 26 জানুয়ারি: আনন্দপুরের কাছে নাজিরাবাদের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 7 ৷ তাঁদের দেহও উদ্ধার করা হয়েছে ৷ কিন্তু, তাঁদের এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ৷ সোমবার বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ ৷
ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর দমকলকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন অরূপ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও এখনও পর্যন্ত কিছু কিছু পকেট ফায়ার রয়েছে ৷ গোডাউনের ভিতর থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দমকল কর্মীরা পুরোদমে চেষ্টা করছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। কালো ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন দমকল কর্মীরা।" মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলে দমকল কর্মীরা গুদামে প্রবেশ করবেন ৷ এরপরই গোডাউনের মধ্যে যদি নিখোঁজ শ্রমিকরা আটকে থাকে তাদের উদ্ধারের জন্য কাজ করা হবে বলেও জানিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস।
প্রজাতন্ত্র দিবসের ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একের পর এক মৃত্যুর খবর এসেছে ৷ নরেন্দ্রপুর থানার অন্তগর্ত নাজিরাবাদ এলাকায় রবিবার রাতে তিনটে নাগাদ থার্মোকলের ওই গোডাউনের আগুন লাগে ৷ প্রায় 7 ঘণ্টার চেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 12টি ইঞ্জিন ৷ প্রথম থেকেই গুদাম কর্তৃপক্ষের ক'য়েকজন কর্মী দাবি করছিলেন, আগুন লাগার সময় তাঁদের তিন সহকর্মী রাতের শিফটে কাজ করছিলেন। পরে তাঁদের মৃত্যুর খবর সামনে আসে ৷ এদিকে গুদামের ভিতরে এখনও আগুন জ্বলছে । আগুন লাগার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন 20 জন ৷ ওই 20 জনের নামে নিখোঁজের মামলা দায়ের করা হয়েছে । 11 ঘণ্টা ধরে দমকলের 16টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে ৷
পরে অবশ্য জানা যায়, 20 জনের মধ্যে 16 জন শ্রমিক এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে ৷ তাদের সন্ধানও শুরু করা হয়েছে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, "ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করবে ৷ গোডাউনের মধ্যে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ঠিক ছিল কি না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ।" ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন যাদবপুর লোকসভার সংসদ সায়নী ঘোষ ৷ এছাড়াও এসেছিলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িক ফিরদৌসী বেগম। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, রাতে কারখানায় আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দমকলে খবর দেয়। দ্রুত ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কিন্তু তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, কিছুই করে উঠতে পারছিলেন না কেউ। ভোরের দিকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।
অন্যদিকে, নিখোঁজ কর্মীর পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, তাঁরা ফোনে কারও খোঁজ পাচ্ছেন না। একজনের ফোন বেজে যাচ্ছে, তবে তিনি ধরছেন না বলেও জানা গিয়েছে । ভিতরে আটকে আছেন না অন্য কোথাও চলে যেতে পেরেছেন আগুন লাগার সময়, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পরিবারের লোকেরা।