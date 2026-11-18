কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের কাছে খাবারের দোকানে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 3টি ইঞ্জিন
Kolkata Fire: সকালবেলা স্কুল ও অফিস টাইমে মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগে ৷ দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয় ৷
By PTI
Published : November 18, 2026 at 11:01 AM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: ফের আগুন আতঙ্ক কলকাতায় ৷ বুধবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এলাকায় কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের কাছে রাস্তার ধারের একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ৷
জানা গিয়েছে, সকাল 8টার কিছু পরে 'চায়গ্রাম ক্যান্টিন' নামের ওই খাবারের দোকানে আগুন লাগে এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ এর ফলে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় । সকাল সাড়ে 8টার দিকে ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিনগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । তবে দমকলকর্মীরা আসার আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন । এই ঘটনার জেরে ওই এলাকায় সাময়িকভাবে যানজট সৃষ্টি হয় ।
সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ।
খাবার বানানোর সময় কোনওভাবে আগুন লেগেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে ব্যস্ত সময়ে মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন দোকানে আগুন লাগায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ মানুষের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায় ৷
এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে মহাকরণের পিছনে অবস্থিত একটি বহুতল ভবনে আগুন লাগে ৷ রাত দুটোয় লাগা আগুন নেভাতে হিমশিম খায় দমকলের 10টি ইঞ্জিন ৷ একটি কোম্পানির অফিসে আগুন লাগার পর তা কয়েকটি তলায় ছড়িয়ে পড়ে বলে খবর । বহুতল ভবনের চতুর্থ তলার যে অংশে আগুন লাগে, সেটি একটি কম্পিউটার কোম্পানির কার্যালয় বলে জানা গিয়েছে ৷