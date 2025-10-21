20টি ইঞ্জিন নেভাল আগুন, ভস্মীভূত খড়দার রঙের কারখানা
দূর থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখেছিলেন স্থানীয়রা ৷ একটু এগোতেই দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে কারখানা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের 20টি ইঞ্জিন ৷
Published : October 21, 2025 at 12:00 PM IST
খড়দা, 21 অক্টোবর: দীপাবলি উৎসবের মধ্যেই খড়দার রঙের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । কারখানার ভিতরে প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের গেঞ্জি এবং ব্যাটারি কারখানাতেও । আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে গোটা কারখানা চত্বর । যার জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় ।
কারখানার ভিতর থেকে পরপর বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছে । ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় ঈশ্বরীপুর এলাকায় । অগ্নিকাণ্ডে চারিদিক ঢেকেছে ধোঁয়ায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের 20টি ইঞ্জিন পৌঁছয় ঘটনাস্থলে । দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও কারখানার ভিতরে চলছে কুলিন পদ্ধতি । যাতে পরবর্তীতে আগুন আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে । বিধ্বংসী আগুনে রঙের কারখানাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের গেঞ্জি এবং ব্যাটারির কারখানাও । তবে, ঠিক কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি ।
মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই আগুন লাগে খড়দার ঈশ্বরীপুর এলাকার ওই রঙের কারখানায় । একাধিক রাসায়নিক ও দাহ্য বস্তু মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা । হয়ে ওঠে আরও বিধ্বংসী । সাতসকালে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই অকুস্থলে ছুটে যায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন । কিন্তু তারপরেও কোনও লাভ হয় না । আগুনের তীব্রতা ও দাবদাহ এতটাই ছিল যে তার সামনে টিকতে পারে না এই কয়েকটি ইঞ্জিন । তৎপরতার সঙ্গে তখনই আরও তিনটি ইঞ্জিন পাঠায় দমকল । তবে তারপরেও যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে এমনটা নয় ।
আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয়েছে দমকল বাহিনীকে । সকাল 8টার দিকে আরও গোটা দশেক ইঞ্জিন পাঠানো হয় । মোট 20টি ইঞ্জিন মিলে চলে আগুন নেভানোর কাজ । বলে রাখা প্রয়োজন, যে এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সেখানে ওই রঙের কারখানা ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরও ছোট-বড় একাধিক কারখানা । এই এলাকাটিকে শিল্পতালুকও বলা হয় । বিধ্বংসী আগুন গোটা রঙের কারখানাকে ভস্মীভূত করে দেওয়ার পর তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি গেঞ্জি ও ব্যাটারির কারখানাতেও ।
সাড়ে ন'টা নাগাদ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন । প্রাথমিকভাবে অনুমান, শট সার্কিট থেকে এই লেলিহান অগ্নি শিখা তৈরি হয়েছিল । যা নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক ঘণ্টা ধরে হিমশিম খেতে হয়েছে দমকল বাহিনীকে । তবে অবশেষে আগুনের যে মূল উৎস, তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পেরেছে তাঁরা ।
এদিন দমকল বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন,"আগুনটিকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরা হয়েছে । আমরা প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়েছি যেন আগুন এই কারখানার মধ্যেই আটকে রাখার । পাশে আরও অনেক কারখানা রয়েছে । সেখানে ছড়িয়ে পড়লে বড় বিপদ ঘটতে পারত ।"
আরও এক আধিকারিক বলেন,"আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে । বিপদসীমার বাইরেই বলা যেতে পারে । তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে এতগুলো কারখানা রয়েছে । কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই । একটার গায়েই অন্যটা যেন উঠে পড়েছে । যে কারণে একটা কারখানায় আগুন লাগায় তা অন্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা বেড়ে গিয়েছিল । এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই ।"