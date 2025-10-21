দীপাবলির প্রদীপের আগুনে পুড়ে ছাই বিউটি পার্লার, BSNL অফিসেও অগ্নিকাণ্ড
বিএসএনএল-এর অফিসে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল বহুমূল্যের কেবল-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র । তবে কেউ হতাহত হননি ৷
Published : October 21, 2025 at 12:08 PM IST
দুর্গাপুর, 21 অক্টোবর: দীপাবলির আবহে দুর্গাপুরে দুই জায়গায় দুই পৃথক অগ্নিকাণ্ড ৷ সোমবার গভীর রাতে চণ্ডী দাস থেকে ভগত সিং মোড় যাওয়ার রাস্তার পাশে দীপাবলির প্রদীপ থেকে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বিউটি পার্লার ৷ আর মঙ্গলবার ভোরবেলায় দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গীতে বিএসএনএল-এর কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে গেল বহুমূল্যের কেবল-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র । তবে দুটি ঘটনাতেই হতাহতের কোনও খবর নেই ৷
জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে বিউটি পার্লারে প্রদীপ জ্বালিয়ে পার্লার বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন কর্মীরা ৷ সেই প্রদীপের আগুন থেকেই গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে পার্লারের সমস্ত জিনিসপত্র ৷ স্থানীয়রা আগুন দেখে দমকলে খবর দিলে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
দমকলের এক আধিকারিক জানান, "দীপাবলির রাতে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন বিউটি পার্লারের মালিক । সেই প্রদীপ জ্বালিয়েই পার্লার বন্ধ করে চলে যান তিনি ৷ সেই থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে । তবে অগ্নিকাণ্ডের পিছনে অন্য কিছু কারণ রয়েছে কি না সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
অন্যদিকে, দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি মোড়ে বিএসএনএল অফিসে মঙ্গলবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনাস্থলে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন । জানা গিয়েছে, একজন কর্মী সকালে দেখতে পান যে অফিসের একটি ঘরে এসি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে । তারপরেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা অফিসে ।
সকালে এই ঘটনা ঘটায় সেই সময় অফিসে বেশি কর্মী ছিলেন না ৷ আগুন দেখে এলাকার মানুষজন ভিড় জমান । খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷ এরপর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । বিএসএনএল-এর কার্যালয়ে এসি মেশিন থেকে শর্ট সার্কিটের কারণেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান । তবে এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
বিএসএনএলের এক অস্থায়ী কর্মী তাপস রায় বলেন, "শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ধরে যায় । আমি অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসেছি । তারপরে খবর দেওয়া হয় দমকলে । একটি অফিস অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে । তবে হতাহতের কোনও খবর নেই ।"