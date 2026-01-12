সোমের সকালে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আগুন, এই শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল

সোমের সকালে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আগুন, এই শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল
শিয়ালদা থেকে গড়িয়াগামী ডাউন প্ল্যাটফর্মের একটি অস্থায়ী দোকানে প্রথমে আগুন লাগে । মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন পাশের একাধিক দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ।
Published : January 12, 2026 at 9:31 AM IST
বাঘাযতীন, 12 জানুয়ারি: সপ্তাহ শুরুর কাজের দিনে শোরগোল শিয়ালদা বিভাগের বাঘাযতীন রেল স্টেশনে ৷ সোমবার সকালে প্ল্যাটফর্মে আগুন লাগায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল ৷ চরম ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা । এদিন সকাল 6টা নাগাদ বাঘাযতীন স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকা একটি কাপড়ের দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায় । মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় স্টেশন চত্বরে ।
অগ্নিকাণ্ডের জেরে নিরাপত্তার স্বার্থে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ডাউন লাইনে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল । প্রায় আধঘণ্টা ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় তার প্রভাব পড়ে আপ লাইনেও ।
একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে । সোমবার সকালের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনার ফলে অফিসযাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয় । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন । প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ।
অগ্নিকাণ্ডে দোকানের ভিতরে থাকা কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে । তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলেই প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ও দমকল বিভাগ । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয় ।