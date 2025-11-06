লালবাজারের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের 10 ইঞ্জিন

লালবাজারের কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের 10 ইঞ্জিন
বৃহস্পতিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে৷ আগুনের জেরে চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে৷ আগুন নিয়ন্ত্রণের আনতে ঘটনাস্থলে দমকলের দশটি ইঞ্জিন৷
Published : November 6, 2025 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল কলকাতায়৷ ঘটনাস্থল কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের অদূরে৷ বৃহস্পতিবার সকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লালবাজারের কাছে ম্যাংগো লেনে রয়েছে পরিবহণ ভবন৷ ওই ভবনের পাশেই রয়েছে একটি বিল্ডিং৷ ওই বিল্ডিংয়ের ঠিকানা 21 নম্বর আর এন মুখার্জি রোডে৷ সেই বিল্ডিংয়েই রয়েছে একটি গাড়ির যন্ত্রাংশের গোডাউন৷ সেই গোডাউনেই আগুন লেগেছে৷
এদিন সকাল 11টা নাগাদ প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা৷ ওই বিল্ডিংয়ে একাধিক অফিসও রয়েছে৷ ফলে এই নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হইচই শুরু হয়েছে৷ চিৎকার-চেঁচামেচিও করতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা৷ দ্রুত অফিসগুলি খালি করা হতে থাকে৷ অন্যদিকে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে৷ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে৷
প্রথমে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন৷ ততক্ষণে গোটা এলাকা ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়৷ আশপাশের সব লোককে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ৷ দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করলেও, পরে আরও পাঁচটি ইঞ্জিন যায়৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই দশটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে৷ বিল্ডিংয়ের পিছন দিক দিয়ে মই লাগিয়ে জানালার কাচ ভাঙা হয়েছে। ধোঁয়া বের করার চেষ্টা চলছে। কারণ, কালো ধোঁয়ায় দৃশ্যমানতা হারানোয় কাজে বাধা পাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি।
কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি৷ প্রাথমিকভাবে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে৷ এসি থেকেই শর্ট সার্কিট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে৷ এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই৷ তবে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ওই এলাকায় ব্যাপক হইচই পড়ে যায়৷ কারণ, যে রাস্তার পাশে ওই বিল্ডিং, সেটি বিবাদী বাগ ও ধর্মতলার মধ্যে সংযোগ তৈরি করে৷ ফলে ছুটির দিন ছাড়া সবদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই রাস্তায় মানুষের ভিড় থাকে৷ ফলে আগুন দেখতে পথচলতি অনেককেই থেমে যেতে দেখা যায়৷ তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের৷
ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ওই বিল্ডিংয়ের এক গোডাউনের এক কর্মী ভোম্বল মণ্ডল বললেন, ‘‘এখানে 15-16টি গোডাউন রয়েছে৷ আমি একটি কম্পিউটারের গোডাউনে কাজ করি৷ সকালে 11টা নাগাদ আগুন লেগেছে৷ এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি৷’’ ওই বিল্ডিংয়ের অন্য একটি গোডাউনের কর্মী অমল বাল্মিকী৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি যে গোডাউনে কাজ করি, সেখানে আগুন লাগেনি৷ পিছনের দু’টো গোডাউনে আগুন লেগেছে৷ এসি-র শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে৷’’