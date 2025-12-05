শহরে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! গুলশান কলোনিতে রঙের গুদামে আগুন

শহরে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! গুলশান কলোনিতে রঙের গুদামে আগুন
ইএম বাইপাসের ধারে ঘনবসতিপূর্ণ গুলশান কলোনির একটি বহুতলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 8টি ইঞ্জিন ৷
Published : December 5, 2025 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড ৷ শুক্রবার সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ ইএম বাইপাস সংলগ্ন গুলশান কলোনির একটি বহুতলের রঙের গুদামে আগুন লেগে যায় ৷ প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ এবং ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন ৷ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা ৷ প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলের 8টি ইঞ্জিন বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ৷
জানা গিয়েছে, বহুতলের উপরে বসবাস করে বেশ কয়েকটি পরিবার ৷ নীচে রয়েছে রঙের গুদামটি ৷ এদিন সকালে আচমকাই সেই গুদামে আগুন লেগে যায় ৷ গুদামের ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের ৷ খবর দেওয়া হয় দমকল ও স্থানীয় পুলিশে ৷ এদিকে, ঘন ধোঁয়ায় ক্রমশ ঢেকে যেতে থাকে পুরো এলাকাটি ৷ স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা ৷ দমকল আসার আগেই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন তাঁরা ৷
রঙের গুদামে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় নিমেষের মধ্যে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা ৷ এরপর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের 8টি ইঞ্জিন ৷ তৎক্ষণাৎ নীচে নামানো হয় বহুতলের উপরের বাসিন্দাদের ৷ জলের সঙ্গে ফোম মিশিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন তাঁরা ৷ দমকল বাহিনীর প্রায় আড়াই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷ তবে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে রঙের গুদাম-সহ বহুতলের তিনটি তলা ৷ আশপাশের কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, ঘন জনবসতি এলাকায় অবস্থিত এই রঙের গোডাউনে রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ পাওয়া গিয়েছে ৷ গুদামে কেন এই পদার্থ মজুত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ কীভাবে গুদামে আগুন লাগলো, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের গুদাম রাখা যাবে না বলে অভিযোগ জানান তাঁরা ৷ এরপর থেকে প্রায় একমাস ধরে গুদামটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে । এদিন সকালে হঠাৎ গুদামের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন তাঁরা ৷ আগুন লাগারা ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
সম্প্রতি এজরা স্ট্রিট এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের আরও সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তবে বসতি এলাকায় এই ভাবে রঙ কারখানা চলা নিয়ে কী পদক্ষেপ করবে পুলিশ প্রশাসন, এখন সেটাই দেখার ।