দার্জিলিংয়ে দোতলা বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বৃদ্ধ, আগুন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের আবাসনেও

দার্জিলিংয়ে দোতলা বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত বৃদ্ধ, আগুন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের আবাসনেও
দার্জিলিংয়ের ঘটনায় জিটিএ সিইও অনিত থাপা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ।
Published : February 24, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা/দার্জিলিং, 24 ফেব্রুয়ারি: ফের অগ্নিকাণ্ড ৷ একদিকে কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের আবাসনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার ৷ অন্যদিকে এদিন ভোরে দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘরের ভিতরেই জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের ৷ মৃতের নাম কমল প্রধান (63) ৷
কলকাতার বহুতলে আগুন
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতল আবাসনের সপ্তমতলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লেগে যায় ৷ যার ফলে আতঙ্কে বাসিন্দারা তাড়াহুড়ো করে ফ্ল্যাটগুলি খালি করে নীচে নেমে আসতে বাধ্য হন । খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷ এরপর দমকলের তিনটি গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
যদিও আগুন লাগার কারণ নিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি । তবে দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট অথবা রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে । একজন দমকল আধিকারিক জানান, আগুনের উৎস কী ছিল তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি ৷
তবে আবাসানের এক বাসিন্দার কথায়, "এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল এবং বাতাস বইছিল ৷ যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । কিছু পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমরা সতর্ক হয়ে যাই । ধোঁয়া কোথা থেকে বের হচ্ছে তা জানার জন্য আমরা অপেক্ষা না-করে ছুটে আবাসনের নীচে চলে যাই ৷"
দার্জিলিংয়ে ভাড়া বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড
এদিকে, মঙ্গলবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে প্রয়াত বিখ্যাত সঙ্গিত শিল্পী প্রশান্ত তামাংয়ের বাড়ির কাছে উদয়গ্রামে । ঘটনায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে গোটা দোতলা বাড়িটি । ওই দোতলা কাঠের বাড়িটিতে মোট ছয়টি পরিবার ভাড়া থাকত । অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় নিহত কমল প্রধানের ঘর থেকেই । দোতলায় একটি রুমে একাই ভাড়া থাকতেন কমল প্রধান । পেশায় শ্রমিক ছিলেন তিনি । রাত আড়াইটে নাগাদ আচমকা দোতলার একটি ঘর থেকে আগুন বের হতে দেখেন ভাড়া থাকা অন্যান্য সদস্যরা । গোটা বাড়িটি কাঠের তৈরি হওয়ায় নিমেষে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে । প্রথম স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে । কিন্তু তারা বিফল হন ।
এদিকে খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে । দমকল খবর পেলেও পাহাড়ি সংকীর্ণ রাস্তা হওয়ায় দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে অনেক সময় লেগে যায় । যতক্ষণে দমকলের দুটো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ততক্ষণে গোটা বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যায় । পরে দমকল কর্মীরা কমল প্রধানের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে । পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠায় । বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো । আসবাব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি সবই পুড়ে গিয়েছে ।
আগুন লাগার কারণ
প্রত্যক্ষদর্শী পাসাং তামাং বলেন, "আড়াইটে নাগাদ কমলের ঘর থেকে প্রথমে আগুন বের হতে দেখি । ও বিড়ি সিগারেটের নেশা করত । ওটা থেকেই আগুন লেগেছে । কাঠের ঘর হওয়ায় আগুন দ্রুত গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে । সব পুড়ে গিয়েছে, কিছু বাঁচেনি । এদিকে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় দমকলও সময়মতো আসেনি । দমকল আসতে পারলে কিছুটা হয়তো বাঁচানো যেত ।"
সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জিটিএ সিইও অনিত থাপা । তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও সাহায্যের আশ্বাস দেন । জিটিএ সিইও অনিত থাপা বলেন, "ভয়াবহ আগুন লেগেছিল । একজনের মৃত্যু হয়েছে । আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব ।"
উল্লেখ্য, সোমবার কলকাতায় ইএম বাইপাসের কাছে রুবি সংলগ্ন একটি আবাসনে আগুন লেগেছিল । তার আগে গত 15 ফেব্রুয়ারি টালিগঞ্জে করুণাময়ী মন্দির সংলগ্ন বহুতল আবাসনে আগুন লেগে যায় । এরপর মঙ্গলবার ফের শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে ৷