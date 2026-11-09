প্লাস্টিক মজুত গুদামে আগুন, বেআইনিভাবে গোডাউন চালানোর অভিযোগে সরব বিধায়ক

প্লাস্টিক মজুত গুদামে আগুন, বেআইনিভাবে গোডাউন চালানোর অভিযোগে সরব বিধায়ক
Illegal Godowns Run in Durgapur: বেআইনি গুদামের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর পুরনিগমের কমিশনারকে চিঠি দেওয়ার কথা জানালেন বিধায়ক ৷
Published : November 9, 2026 at 7:47 PM IST
দুর্গাপুর, 9 নভেম্বর: প্লাস্টিকের বোতল মজুত রাখা গুদামে ভয়াবহ আগুন ৷ দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার পিসিবিএল রোড এলাকার ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ দমকলের দু’টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ এই ঘটনায় বেআইনিভাবে গুদাম ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পিসিবিএল রোডের পাশে অবস্থি গুদাম থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ৷ সেই গুদামে অসংখ্য প্লাস্টিকের পরিত্যক্ত বোতল মজুত করে রাখা ছিল ৷ সেখানেই আগুন ধরে যায় ৷ গুদামের ভিতরে চারদিকে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গুদামে মজুত প্লাস্টিকের বোতলগুলি ৷ গুদামে কর্মরত লোকজনকে দেখা যায় বড় মশারির জালের মধ্যে বেঁধে রাখা প্লাস্টিকের বোতল গুদাম থেকে টেনে বের করে আনতে ৷ সেগুলিকে গুদাম থেকে বের করে রাস্তার ধারে এনে মজুত করেন কর্মীরা ৷
খবর পেয়ে দমকলের দু’টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ৷ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী ৷ কিন্তু, কীভাবে আগুন লাগলো, তা এখনও জানা যায়নি ৷ পুরো বিষয়টি দমকল ও পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ৷ অন্যদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বিধায়ক এই ঘটনার জন্য গুদামের মালিক এবং প্লাস্টিকের বোতল মজুতকারীদের দায়ী করেছেন ৷ তিনি বলেন, "এভাবে যত্রতত্র প্লাস্টিক মজুত করে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷ এর ফলে বহু মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে ৷ এত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকার মধ্যে কীভাবে প্লাস্টিক মজুতের গোডাউন চলছে ? কারা এই ধরনের গোডাউন চালানোর জন্য জায়গা ভাড়া দিচ্ছে ? প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ধরনের কাজ চলতে পারে ?"
বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ না-করা হলে, ভবিষ্যতে আরও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে ৷ আমি দুর্গাপুর পুরনিগমের কমিশনারকে চিঠি করব ৷ যাঁরা ভাড়া দিচ্ছেন, আর যাঁরা এভাবে প্লাস্টিক মজুত করে রাখছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ৷ এই ধরনের কাজ চলতে দেওয়া যাবে না ৷ তা না-হলে যখন-তখন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে ৷"