ETV Bharat / state

ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে রাস্তায় পাশের বহুতলের বাসিন্দারা

প্লাইউডের আসবাবপত্র ছিল দ্বিতীয় তলায় ৷ যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে ব্যাংক থেকে ৷

fire at Dhakuria
ঢাকুরিয়া স্টেট ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 অক্টোবর: সাতসকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শহরে ৷ বুধবার ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকের শাখায় আগুন লাগে ৷ যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকান ও এলাকাবাসীদের মধ্যে ।

দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ তবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকলের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে । ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, আগুনে গ্রাহকদের বা ব্যাংকের কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । সেগুলো সুরক্ষিত রয়েছে ৷

fire at Dhakuria
সকাল 6টা নাগাদ আগুন লাগে (নিজস্ব ছবি)

দমকল সূত্রে খবর, বুধবার সকাল 6টা নাগাদ স্টেট ব্যাংকের ঢাকুরিয়া শাখায় আগুন লাগে । এই এলাকায় স্টেট ব্যাংকের দুটি অফিস রয়েছে । তার মধ্যে ব্যাংকের একটি শাখার দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগে । কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় অফিস থেকে ৷ প্লাইউডের আসবাবপত্রের কারণে ওই তলায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷

fire at Dhakuria
ঢাকুরিয়ায় অগ্নিকাণ্ড (নিজস্ব ছবি)

আগুন নেভানোর জন্য এরপর দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে । স্টেট ব্যাংকের ঢাকুরিয়া শাখার উভয় দিক থেকে আগুন নেভানোর পাশাপাশি নীচ থেকে দ্রুত শীতলীকরণের কাজও শুরু করা হয় । এর জেরে আগুন দ্বিতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে ।

fire at Dhakuria
দমকলের 5টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে (নিজস্ব ছবি)

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, তাদের লকার ও গ্রাহকদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় এবং নথি একতলায় রাখা ছিল । কিন্তু আগুন প্রথম তলায় ছড়িয়ে না পড়ায় গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি একেবারে নিরাপদ রয়েছে । দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে ৷ তবে শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন ছড়িয়েছে, তা তদন্ত শেষ হওয়ার পর জানা যাবে । একইসঙ্গে ব্যাংকের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে দমকল ৷

অন্যদিকে ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকের শাখার আশেপাশে বেশ কয়েকটি উঁচু ভবন রয়েছে ৷ এর ফলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দারা আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন । তাঁরাই খবর দেন দমকলে ৷ আর দমকল বিভাগের তৎপরতার কারণে আগুন ছড়িয়ে না পড়ায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ৷ তাই স্থানীয় বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন । তবে ঢাকুরিয়ার মতো ব্যস্ত এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ পুলিশের সহযোগিতায় পরিস্থিতি পরে স্বাভাবিক হয় ৷

TAGGED:

FIRE AT DHAKURIA SBI
KOLKATA FIRE
ঢাকুরিয়ায় আগুন
স্টেট ব্যাংকে আগুন
DHAKURIA FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.