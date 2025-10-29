ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে রাস্তায় পাশের বহুতলের বাসিন্দারা

ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে রাস্তায় পাশের বহুতলের বাসিন্দারা
প্লাইউডের আসবাবপত্র ছিল দ্বিতীয় তলায় ৷ যার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে ব্যাংক থেকে ৷
Published : October 29, 2025 at 2:54 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: সাতসকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শহরে ৷ বুধবার ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকের শাখায় আগুন লাগে ৷ যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকান ও এলাকাবাসীদের মধ্যে ।
দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ তবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকলের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে । ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, আগুনে গ্রাহকদের বা ব্যাংকের কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । সেগুলো সুরক্ষিত রয়েছে ৷
দমকল সূত্রে খবর, বুধবার সকাল 6টা নাগাদ স্টেট ব্যাংকের ঢাকুরিয়া শাখায় আগুন লাগে । এই এলাকায় স্টেট ব্যাংকের দুটি অফিস রয়েছে । তার মধ্যে ব্যাংকের একটি শাখার দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগে । কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় অফিস থেকে ৷ প্লাইউডের আসবাবপত্রের কারণে ওই তলায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷
আগুন নেভানোর জন্য এরপর দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে । স্টেট ব্যাংকের ঢাকুরিয়া শাখার উভয় দিক থেকে আগুন নেভানোর পাশাপাশি নীচ থেকে দ্রুত শীতলীকরণের কাজও শুরু করা হয় । এর জেরে আগুন দ্বিতীয় তলা থেকে প্রথম তলায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি । দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে ।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতে, তাদের লকার ও গ্রাহকদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় এবং নথি একতলায় রাখা ছিল । কিন্তু আগুন প্রথম তলায় ছড়িয়ে না পড়ায় গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি একেবারে নিরাপদ রয়েছে । দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে ৷ তবে শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণে আগুন ছড়িয়েছে, তা তদন্ত শেষ হওয়ার পর জানা যাবে । একইসঙ্গে ব্যাংকের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে দমকল ৷
অন্যদিকে ঢাকুরিয়ায় স্টেট ব্যাংকের শাখার আশেপাশে বেশ কয়েকটি উঁচু ভবন রয়েছে ৷ এর ফলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দারা আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন । তাঁরাই খবর দেন দমকলে ৷ আর দমকল বিভাগের তৎপরতার কারণে আগুন ছড়িয়ে না পড়ায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ৷ তাই স্থানীয় বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন । তবে ঢাকুরিয়ার মতো ব্যস্ত এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ পুলিশের সহযোগিতায় পরিস্থিতি পরে স্বাভাবিক হয় ৷