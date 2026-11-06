মমতা তৃণমূল নেতার তালাবন্ধ বাড়িতে রাতের অন্ধকারে আগুন, ভস্মীভূত সর্বস্ব
TMC leader's house gutted: ঘটনার সময় নেতা বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন না বাড়িতে ৷ রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
Published : November 6, 2026 at 7:01 PM IST
সন্দেশখালি, 6 নভেম্বর: ঘড়িতে তখন রাত দশটা-দশ ৷ অন্ধকারে আচমকা হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ৷ অভিযোগ, তাদের লাগিয়ে দেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মমতা তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা একসময়ের দাপুটে নেতা দিলীপ মল্লিকের বসতবাড়ি । ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালি থানার বউ ঠাকুরণী এলাকায় ।
ঘটনার সময় বাড়িতে দিলীপ বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য ছিলেন না ৷ তাই প্রাণহানি বা কারও জখম হওয়ার খবর নেই । কিন্তু তালাবন্ধ বাড়িতে রহস্যজনক এই অগ্নিকাণ্ডে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই পৌঁছয় সন্দেশখালি থানার পুলিশ। এটি নাশকতা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে, আধিকারিকরা কিছু বলতে চাননি ৷
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দিলীপ এলাকা ছাড়া হয়ে ক্যানিংয়ে অস্থায়ীভাবে বাস করছেন । ঘটনা প্রসঙ্গে মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা দিলীপ অভিযোগ করেন, "পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এই আগুন লাগিয়েছে । আগেও আমার বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং দরজা ভেঙে লুটপাট চালানো হয় । এমনকী দিনের বেলায় বেড়া কেটে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা, তখন স্থানীয়রা দেখে ফেলায় রক্ষা পায় । মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর পর আমি ঘরছাড়া । গতকালের আগুনে বাড়ির আসবাবপত্র ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি। "
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে বউ ঠাকুরণী এলাকার ওই বাড়িটি থেকে হঠাৎই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। প্রতিবেশী সুনীল সরদার বলেন, "রাত দশটা-দশ নাগাদ বাইরে বেরিয়ে দেখি বাড়ির কোণা দিয়ে ভয়াবহ আগুনের শিখা উঠছে । সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে ডেকে বাইরে আসি । কিন্তু আগুনের তীব্রতা ও উত্তাপ এতটাই বেশি ছিল, আমরা এগোতে পারিনি, দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখি । কারা এসেছিল বা কী দিয়ে আগুন লাগিয়েছে, তা বুঝতে পারিনি । প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়াররা আসে, পরে গ্রামের লোকজন ও প্রশাসন এসে জল দিয়ে আগুন নেভায় ।"
ঘটনাস্থলে পরে হাজির হন দিলীপের দিদি গীতা মণ্ডল ৷ তাঁকে দৃশ্যতই বিধ্বস্ত লাগছিল ৷ গীতা বলেন, "রাত এগারোটা নাগাদ যখন আগুন লাগে, আমরা পাশের বাড়িতে ছিলাম । খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে । স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । তবে ঘরের মধ্যে থাকা চাল, আলমারি, খাট ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।"
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