কার্শিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

কার্শিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
এদিন স্কুল ভবন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গ্রাস করে ভবনটিকে। কিছু অংশ কাঠের নির্মাণ হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।
Published : May 15, 2026 at 9:10 PM IST
কার্শিয়াং, 15 মে: পাহাড়ে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ শুক্রবার কার্শিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল চত্বরের ভেতরে থাকা একটি পুরোনো কোয়ার্টারে আচমকাই আগুন লেগে যায় ৷ মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা পুরো আবাসনটিতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ স্কুল চত্বরে ব্যাপক ছুটোছুটি পরে যায় ৷ বিকেলের দিকে ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটায় বড়সড় কোনও বিপদ ঘটেনি ৷ পরে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় এক বড়সড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে স্কুলের মূল ভবনটি।
এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মহকুমাশাসক বনমালী রায় বলেন, "ভিক্টোরিয়া স্কুলে একটি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে । তবে কোনও বড় কিছু ঘটেছি । হস্টেলের একটা অংশ পুড়ে গিয়েছে ৷ দমকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন আচমকাই স্কুল ভবন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গ্রাস করে ভবনটিকে। কিছু অংশ কাঠের নির্মাণ হওয়ায় আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় স্কুলের কর্মী বা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। চারদিকে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন ও কার্শিয়াং থানার পুলিশ। দমকলকর্মী এবং স্থানীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণের খাটুনির পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও কারণে দেরি হয়ে স্কুলের মূল ভবনটিরও ক্ষতি হতে পারত ৷ দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে তৎপরতা দেখানোয় স্কুলের মূল ভবনের কোনও ক্ষতি হয়নি ৷
দমকলের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরোনো কোয়ার্টারটি সম্পূর্ণ পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে ৷ তবে স্বস্তির বিষয়, আগুন স্কুলের মুল ভবন বা আশেপাশের অন্যান্য পরিকাঠামোয় ছড়াতে পারেনি ৷ ছুটির দিন থাকায় এবং কোয়ার্টারটি পুরোনো হওয়ায় বড়সড় কোনও বিপদ ঘটেনি।
এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহত বা প্রাণহানির খবর নেই। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ শর্ট-সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে স্থানীয় প্রশাসন ও দমকল বিভাগ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ কথা বলা হবে স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ৷ পরিকাঠামোগত সমস্যা আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হবে ৷