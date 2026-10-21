বিশ্ববাংলা গেটের ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ড ! ঘটনাস্থলে দমকল ও পুলিশ কমিশনার

বিশ্ববাংলা গেটের ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ড ! ঘটনাস্থলে দমকল ও পুলিশ কমিশনার
Biswa Bangla Convention Centre Restaurant Fire: বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নিউটাউনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিশ্ববাংলা গেটের ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় হঠাৎ আগুন লাগে ৷
Published : October 21, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নিউটাউনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিশ্ববাংলা গেটের ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রেস্তোরাঁ থেকে আগুনের ফুলকি ও ধোঁয়া বের হতে দেখে নীচের রাস্তায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দশমীর সন্ধ্যায় ওই ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন ৷ প্রায় 50-60 জন খাওয়া-দাওয়া করছিলেন দুর্ঘটনার সময় ৷ ঠিক তখনই সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছ’টা নাগাদ আচমকা আগুনের ফুলকি দেখা যায় ৷
রেস্তোরাঁ থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে নীচের রাস্তায় পড়তে শুরু করলে নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ তৎক্ষণাৎ বিশ্ববাংলা গেটের নীচের প্রধান রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয় ৷ দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে রেস্তোরাঁর সমস্ত অতিথি ও কর্মীদের নিরাপদে নীচে নামানো হয় ৷ ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত কুমার ভারত রাঠোর ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিউটাউন থানা ও টেকনো সিটি থানার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা ৷
সরাসরি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিশ্ববাংলা গেটের উপরের রেস্তোরাঁ অংশে আগুন লাগে ৷ তবে, দমকল আধিকারিক ও পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ৷
প্রাথমিকভাবে দমকলের তৎপরতায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে ৷ কীভাবে ওই ঝুলন্ত রেস্তোরাঁয় আগুন লাগল, শর্ট সার্কিট নাকি রান্নাঘরের কোনও গোলমাল থেকে এই বিপত্তি, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল ও হিডকোর আধিকারিকরা ৷ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি ৷