ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে পুলিশ-দমকল ! পরিদর্শনে কী ত্রুটি ধরা পড়ল ?
Fire department and police search Trinamool office: অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক চলছে । এর আগে অভিযোগ উঠেছিল, ভবনে অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথাযথ নয় ।
Published : November 19, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেকের অফিসে হাজির পুলিশ ও দমকল বিভাগের আধিকারিকেরা । বৃহস্পতিবার দুপুর 12টা নাগাদ শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর সদস্যরা ওই কার্যালয়ে পৌঁছন । মূলত ভবনটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন ।
দীর্ঘদিন ধরেই ওই কার্যালয়ের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক চলছে । এর আগে অভিযোগ উঠেছিল, ভবনে অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথাযথ নয় । এ দিনের পরিদর্শনে সেই ব্যবস্থারই হালহকিকত খতিয়ে দেখেন আধিকারিকেরা ।
পরিদর্শন শেষে দমকলের এক আধিকারিক জানান, কার্যালয়ের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে । সেগুলি সংশোধনের জন্য ওদের তরফে কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছে । তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দমকলের তরফে এনওসি দেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি ।
ওই আধিকারিকের কথায়, "অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে কিছু ত্রুটি ছিল । ওরা কিছুটা সময় চেয়েছে । সব কিছু ঠিক না হলে আমরা এনওসি দেব না । কত দিন সময় দেওয়া হবে, তা আদালতের নির্দেশ মেনেই ঠিক হবে । আমরা যা জানানোর, আদালতকে জানাব ।"
ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনের যে তলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর রয়েছে, সেখানে অগ্নিনিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ ওঠে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট দফতর খালি করার নির্দেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় । ভবনমালিকের তরফেও অভিষেকের দফতর খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায় ।
দমকলের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল । বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয় । সেখানে আদালত জানিয়ে দেয়, দমকল কর্তৃপক্ষ ফের কার্যালয়টি পরিদর্শন করতে চাইলে আগাম নোটিস দিতে হবে । সেই নোটিসে পরিদর্শনের নির্দিষ্ট দিন ও সময় জানাতে হবে ।
মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশ মেনে পরিদর্শনের বিষয়ে নোটিস দেয় দমকল । তার পরেই বৃহস্পতিবার ফের ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়ে পৌঁছন পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকেরা । এ দিনের পরিদর্শনে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটির কথা উঠে আসায় বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে । এখন নজর, আদালতের নির্দেশ মেনে কত দ্রুত সেই ত্রুটি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে তৃণমূল ।