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চা শ্রমিকের PF আটকে রাখলেই FIR, ব্যাঙ্ক ফ্রিজ ! এক বছরে আদায় 11 কোটি

PF FIR: শ্রমিকের PF-এ হাত? কড়া পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গে৷ দফতরের দাবি, চলতি 2026-27 অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত খেলাপি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে আদায় হয়েছে 11 কোটিরও বেশি টাকা!

bank account freeze
শ্রমিক বঞ্চনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 6:58 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: মাসের শেষে বেতন থেকে টাকা কাটা হয়েছে । হিসাবের খাতায় সেই টাকার নাম, প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) । কিন্তু শ্রমিকের PF অ্যাকাউন্টে সেই টাকা আর জমা পড়েনি । মাসের পর মাস, কোথাও বছরের পর বছর । উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে এমন অভিযোগ নতুন নয় । এ বার সেই অভিযোগের বিরুদ্ধেই কার্যত কড়া অবস্থান নিয়েছে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর ।

PF-এর টাকা কেটে জমা না দেওয়ার অভিযোগে একের পর এক চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ, গ্রেফতারি পরোয়ানার নোটিশ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের নির্দেশ- সব মিলিয়ে বদলেছে আদায়ের কৌশল । দফতরের দাবি, চলতি 2026-27 অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত খেলাপি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে আদায় হয়েছে 11 কোটিরও বেশি টাকা !

এর আগের অর্থবর্ষেও নজিরবিহীন আদায়ের দাবি করেছে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল PF দফতর । 2025-26 অর্থবর্ষে প্রায় 42 কোটি টাকা আদায় হয়েছে বলে দফতর সূত্রে খবর । তাদের দাবি, ওই অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক PF দফতরগুলির মধ্যে জলপাইগুড়িই সর্বোচ্চ পরিমাণ বকেয়া PF আদায় করেছে ।

শুধু নোটিশ পাঠিয়ে বা বকেয়া মেটানোর জন্য সময় দিয়ে থেমে থাকছে না দফতর । গত ছয় বছরে PF খেলাপি প্রায় 40টি চা-বাগানের বিরুদ্ধে FIR করা হয়েছে বলে দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে । 2026 সালে ইতিমধ্যেই 6টি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । পাশাপাশি 20টিরও বেশি গ্রেফতারি পরোয়ানার নোটিশ এবং 20টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রোক বা ফ্রিজ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।

PF FIR
প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইটিভি ভারত)

অভিযোগের ধরনও প্রায় একই । কর্মীদের বেতন থেকে PF-এর টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকা PF অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি । অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়ার পরও সেই অর্থের নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে । আইন অনুযায়ী, এমন ঘটনায় নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই আইনি পথেই এ বার সক্রিয় হয়েছে জলপাইগুড়ি PF দফতর ।

তালিকায় রয়েছে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার তাসাটি টি এস্টেট । দফতরের অভিযোগ, 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2024 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকদের PF-এর জন্য কেটে নেওয়া 76 লক্ষ 29 হাজার 980 টাকা জমা করা হয়নি । এই অভিযোগে বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের চিঞ্চুলা টি এস্টেটের বিরুদ্ধেও আছে একই ধরনের অভিযোগ । জলপাইগুড়ি রিজিওনাল PF দফতরের অভিযোগ, 2025 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 2026 সালের জুলাই পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে PF বাবদ 1 কোটি 5 লক্ষ 3 হাজার 43 টাকা কেটে নেওয়া হলেও তা তাঁদের PF অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি । এই অভিযোগে কালচিনি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ।

সুভাষিনী টি এস্টেটের ক্ষেত্রেও বকেয়া টাকার অঙ্ক কম নয় । দফতরের অভিযোগ, 2025 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 2026 সালের মে পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে PF বাবদ 75 লক্ষ 41 হাজার 993 টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই টাকা নিয়ম অনুযায়ী PF অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ । বিজয়নগর টি কোম্পানি লিমিটেডের অধীন ওই বাগানের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা ফাঁড়িতে অভিযোগ করেছে PF দফতর ।

PF FIR
চা বাগান (ইটিভি ভারত)

আর নিমতিঝোড়া টি এস্টেটের ক্ষেত্রে বকেয়ার অঙ্ক আরও বেশি । PF দফতরের অভিযোগ, আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের মেসার্স খয়েরবাড়ি টি কোম্পানির অধীন এই বাগানে 2023 সালের জুন থেকে 2026 সালের মার্চ পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে PF-এর জন্য 1 কোটি 53 লক্ষ 81 হাজার 129 টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই অর্থ কর্মচারীদের PF অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি বলে অভিযোগ । এই ঘটনায়ও মামলা করেছে দফতর ।

2026 সালে যে 6টি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, দফতর সূত্রে তার মধ্যে রয়েছে মেসার্স গারগান্ডা টি এস্টেট, মেসার্স তুলসীপাড়া টি এস্টেট, মেসার্স সুভাষিনী টি এস্টেট, মেসার্স নিমতিঝোড়া টি এস্টেট, মেসার্স চিঞ্চুলা টি এস্টেট এবং মেসার্স তাসাটি এস্টেট । প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের মূল বিষয় শ্রমিকদের বেতন থেকে PF-এর টাকা কেটে নেওয়ার পর নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে তা জমা না দেওয়া ।

রিজিওনাল PF কমিশনারের বক্তব্য

জলপাইগুড়ি রিজিওনাল PF কমিশনার পবন কুমার বনসলের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে বিপুল সংখ্যক চা-বাগান রয়েছে । বহু শ্রমিকের ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের সঙ্গে PF সরাসরি যুক্ত । তাঁর দাবি, শ্রমিকদের বেতন থেকে PF-এর টাকা কেটে নেওয়ার পর তা জমা না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পরে একাধিক বাগানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে । গ্রেফতারি পরোয়ানার নোটিশ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের মতো পদক্ষেপের পাশাপাশি বকেয়া টাকা আদায়ের কাজও চলছে । তাঁর কথায়, চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত 11 কোটির বেশি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি ।

PF FIR
শ্রমিকের PF-এ হাত ? (ইটিভি ভারত)

রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া

এই পদক্ষেপের রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে । উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে চা শিল্পের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার মিলিয়ে প্রায় 300টি চা-বাগান রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কয়েক লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । ফলে PF-এর মতো শ্রমিকের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত অর্থ আটকে রাখার অভিযোগের প্রভাব শুধু একজন শ্রমিকের উপর নয়, গোটা পরিবারেই পড়তে পারে ।

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই চা শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রাপ্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে । PF নিয়ে পদক্ষেপ করার জন্য তিনি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি করেন । তাঁর বক্তব্য, শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন ।

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TAGGED:

PF FIR
FIR AND BANK ACCOUNT
চা শ্রমিকের পিএফ
প্রভিডেন্ট ফান্ড
PF DEDUCTED FROM SALARIES

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