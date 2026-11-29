থানায় ঋত-শিবিরের জাল হলফনামা বানানোর ফুটেজ 'ভুয়ো', FIR অভিষেকের বিরুদ্ধে
FIR Against Abhishek Banerjee: পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে দেখানো ভিডিয়ো ক্লিপ নিয়েই অভিযোগ দায়ের হল কালনা থানায়।
Published : November 29, 2026 at 9:10 AM IST
কালনা, 29 নভেম্বর: থানার ভিতরে জাল হলফনামা তৈরির অভিযোগ ঘিরে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে চলা রাজনৈতিক সংঘাত এবার নতুন মোড় নিল। পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে দেখানো ভিডিয়ো ক্লিপ নিয়েই অভিযোগ দায়ের হল কালনা থানায়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সাইবার ক্রাইম উইং।
শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে অভিষেকের অভিযোগ ছিল, পুলিশের একাংশকে ব্যবহার করে থানার ভিতরে ভুয়ো ও জাল হলফনামা তৈরি করা হয়েছে। সেই নথিতে স্বাক্ষর করিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। সিভিক ভলান্টিয়ার, এ এস আই, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অতিরিক্ত ওসি পদমর্যাদার পুলিশকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক দল ভাঙাতে প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে।
তবে পুলিশের দেওয়া বিবৃতিতে সম্পূর্ণ অন্য অভিযোগ সামনে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, অভিষেকের সাংবাদিক বৈঠকে দেখানো কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ জাল ও বিকৃত বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ভিডিয়োতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কয়েকজন কর্মীকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে জাল হলফনামা তৈরির কাজে যুক্ত দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে। ভিডিয়োগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ।
এদিকে অভিষেকের অভিযোগের পর পাল্টা প্রমাণ চেয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতা তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান। তাঁর প্রশ্ন ছিল, নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে এই তথ্যপ্রমাণ জমা দেওয়া হয়নি কেন? শুধু ভিডিয়ো প্রকাশ করলেই হবে না, তার উৎস ও প্রেক্ষাপটও স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, অভিযোগটি কালনা থানায় গ্রহণ করে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তদন্তের দায়িত্ব রাজ্য সাইবার ক্রাইম উইংকে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।